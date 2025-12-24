25歲男「離開前老闆」變債主　討不回百萬！持刀刺頸大爆血

記者許權毅／台中報導

台中一名25歲張男今早持刀行凶刺擊前老闆陳男，陳男傷重命危。據了解，張男因為借給陳男上百萬，當作投資款項，結果討不回錢，今早持刀前往找人，爆發衝突後憤而行兇，而陳男疑似經濟狀況不佳，積欠多筆債務，甚至鬧上法院。檢警現以殺人未遂、妨害自由等罪偵辦中。

▲台中豐原今早發生砍人兇案。（圖／記者許權毅攝）



事發地點在豐原區豐南街一棟平房，陳男（37歲）平時跟父親同住，今早陳男不在家，嫌犯張男（25歲）持刀找上門，陳男父親應門後，拿水果刀抵住陳父脖子，要求「把你兒子找回來」，陳男回家後，張男直接朝陳男脖子刺擊，造成頸部有2公分刀傷，鮮血直流，現場血跡斑斑。

▲▼張男原本在陳男工廠工作，後來變成債主債務人關係。（圖／記者許權毅攝）



陳男被發現重傷，一度無生命跡象，被緊急送往豐原醫院搶救後，搶回一命，目前仍在加護病房搶救；張男犯案後，騎車往神岡方向逃逸，警方以車追人，事發後2小時在神岡神洲路上逮人，但張男邊騎車邊棄刀，警方把人帶回沿路找刀，尋獲一把作案用水果刀。

陳男父親趕往醫院後，由友人把人載回住家，協助警方調查事發經過，約莫1小時。陳父女兒收到通知，趕緊衝回老家，就怕爸爸也被傷害。

▲▼劉男今日犯案後逃往神岡被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，陳男多年前在豐原開設汽車美容工廠，張男當時就是陳男員工，後來店面收起，張男轉當工人，陳男反而跟張男借錢，款項達到百萬。張男為了討債，今早上門要逼陳男出面，竟然掏刀威脅陳父，陳男一回家，雙方又發生口角，一言不合後，張男朝頸部要害刺擊，造成陳男鮮血狂流，一度無生命跡象，現被救回，情況有待觀察。

▲陳男父親今早還遭劉男持刀威脅。（圖／記者許權毅攝）