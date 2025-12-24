　
社會 社會焦點 保障人權

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳　剛好助他住進商旅

張文在捷運台北車站連通道丟置煙霧彈。（翻攝畫面）

▲作案前，張文帳戶出現一筆不是來自張母給的3985元神祕款項，讓他得以湊齊5500元支付商旅費用。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。警方持續釐清27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源時，發現其帳戶在案發前出現「神祕進帳」，成為專案小組追查重點。警方強調，這筆錢並非來自長期金援他的母親，金流去向與來源仍充滿疑點。

這筆錢從哪裡來？

警方調查，張文2023年8月自保全公司離職後即無固定收入，今年1月起租住在台北市中正區公園路一帶，月租約1萬7千元，生活開銷幾乎全仰賴母親支援。張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後每季再提供3萬至6萬元生活費，累計金額約82萬元。警方清查後確認，這些金援已陸續被張文用於租屋與購買刀械、煙霧彈等犯案裝備。

不過，案發前金流出現異常。警方發現，張文在13日帳戶餘額僅剩39元，卻突然存入一筆3985元現金。扣除零星支出後，帳戶金額恰好補齊，隨後他提領5500元現鈔，並於17日至19日連續入住同一間商旅3晚，研判該處為行動前的準備據點。

金流是否藏有其他支援管道？

警方指出，經向多家金融機構調閱紀錄，尚未發現張文有虛擬貨幣冷錢包或固定金援來源，其餘銀行帳戶多已接近歸零。檢警不排除該筆3985元另有來源，正持續比對相關金流資料，釐清是否涉及他人協助或其他未曝光管道。

調查也顯示，張文至少歷時20個月規畫犯案，陸續購入13把刀械，其中包括10把短刀與3把長刀，並網購煙霧彈、汽油桶、防毒面具、戰術手套等物品。警方在其投宿的旅館房間內，還發現多瓶自製汽油彈，宛如小型軍火庫。

案發當天，張文先在台北車站一帶投擲煙霧彈並持刀行凶，隨後轉往中山商圈再度犯案，途中刻意棄置機車、改騎YouBike製造斷點，顯示其事前已規畫逃逸路線。最終在警方圍捕過程中墜樓身亡。

目前警方仍持續還原張文燒毀的筆電硬碟內容，並追查那筆「不是媽媽給的錢」究竟從何而來，以釐清完整犯案輪廓。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳　剛好助他住進商旅

