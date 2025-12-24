　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市隨機殺人釀4死11傷　南投地檢署設防範恐怖攻擊應變小組

▲北捷M7出口民眾獻花致敬抵擋張文恐攻而罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

▲北捷M7出口民眾獻花致敬抵擋張文恐攻而罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者高堂堯／南投報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，南投地檢署於21日奉臺灣高檢署指示，即日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，防範恐怖攻擊模仿效應擴散，維護公共安全及社會秩序。

該小組於22日在地檢署召開「防範恐怖攻擊應變會議」，由該署檢察長郭景東主持，主任檢察官賴政安、檢察官李英霆及南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲、南投縣調查站副主任莊宏偉等小組專責主官共同與會，商討落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。

▲南投地檢署檢察長郭景東主持防範恐怖攻擊應變會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投地檢署檢察長郭景東主持防範恐怖攻擊應變會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

郭景東於會中宣達臺灣高檢署之指示要點，並要求警調等司法警察機關，如接獲涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應迅速透過該小組聯繫窗口通報，並由專責檢察官統籌指揮偵辦；該署為貫澈相關防範作為，對於所有此類個案亦會即時啟動強力打擊措施，秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，並主動發布新聞稿，展現執法態度。

地檢署亦呼籲，如民眾有發現上開類型案件，請第一時間向檢警調等機關通報，該小組定當積極啟動應變與強制作為，以確保社會秩序及民眾安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

快訊／苗栗車站旁大樓火警！消防雲梯車救出3人　5F尋獲1女命危

北市男發文「跨年開車撞人」免押媽帶回　過17.5hrs檢偵結起訴

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺違法的司法官」遭聲押

捐消防車傳舞弊！台南前消防局長遭約談偵訊　檢調8路大搜索

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳　剛好助他住進商旅

21年首例！新北消防獲「世界級訓練中心」認證　躋身全球頂尖行列

宏泰58勾斷海底纜線！大陸控操縱者是台民...海巡署：轉移焦點

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

北市隨機殺人釀4死11傷　南投地檢署設防範恐怖攻擊應變小組

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

快訊／苗栗車站旁大樓火警！消防雲梯車救出3人　5F尋獲1女命危

北市男發文「跨年開車撞人」免押媽帶回　過17.5hrs檢偵結起訴

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺違法的司法官」遭聲押

捐消防車傳舞弊！台南前消防局長遭約談偵訊　檢調8路大搜索

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳　剛好助他住進商旅

21年首例！新北消防獲「世界級訓練中心」認證　躋身全球頂尖行列

宏泰58勾斷海底纜線！大陸控操縱者是台民...海巡署：轉移焦點

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

北市隨機殺人釀4死11傷　南投地檢署設防範恐怖攻擊應變小組

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

【還真的有禮物！】偶遇機車版聖誕老公公　下秒一把糖果飛過來XD

社會熱門新聞

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

即／台南女「遭捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地放聲痛哭

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

即／新北泰山爆摩鐵雙屍命案！　「20多歲男女」明顯死亡

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

豐原男遭砍命危！父遭凶嫌刀抵脖逼「叫你兒回來」動手後逃逸

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

更多熱門

相關新聞

不是凶手！大票盼台人記得11人：記英雄非惡徒

不是凶手！大票盼台人記得11人：記英雄非惡徒

日前北車、南西商圈發生震撼社會的隨機殺人案，凶手姓名一夕間在媒體、社群版面狂洗。就有網友分享幾個名字，「不能忍受只知張姓犯人，而不知道這些良善的名字。」有作家便整理出11人名單，包括制止凶手扔汽油彈卻喪命的英雄余家昶、拍下關鍵42秒的記者陳以昇等人，「這些是我們永遠需要記得的名字。」

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

關鍵字：

恐怖攻擊張文余家昶南投地檢署防範恐怖攻擊應變會議

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面