北市隨機殺人釀4死11傷　南投地檢署設防範恐怖攻擊應變小組

▲北捷M7出口民眾獻花致敬抵擋張文恐攻而罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者高堂堯／南投報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，南投地檢署於21日奉臺灣高檢署指示，即日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，防範恐怖攻擊模仿效應擴散，維護公共安全及社會秩序。

該小組於22日在地檢署召開「防範恐怖攻擊應變會議」，由該署檢察長郭景東主持，主任檢察官賴政安、檢察官李英霆及南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲、南投縣調查站副主任莊宏偉等小組專責主官共同與會，商討落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。

▲南投地檢署檢察長郭景東主持防範恐怖攻擊應變會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

郭景東於會中宣達臺灣高檢署之指示要點，並要求警調等司法警察機關，如接獲涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應迅速透過該小組聯繫窗口通報，並由專責檢察官統籌指揮偵辦；該署為貫澈相關防範作為，對於所有此類個案亦會即時啟動強力打擊措施，秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，並主動發布新聞稿，展現執法態度。

地檢署亦呼籲，如民眾有發現上開類型案件，請第一時間向檢警調等機關通報，該小組定當積極啟動應變與強制作為，以確保社會秩序及民眾安全。