獲國民黨徵召參選台東縣長　吳秀華：用溫度與行動傳承守護

▲國民黨徵召吳秀華參選2026台東縣長選戰。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

中國國民黨中央委員會24日正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，代表國民黨參選 2026年台東縣長。地方各界高度關注，也為台東未來的發展方向注入一股溫暖而穩健的力量。

吳秀華表示，這是一份沉甸甸的責任，也是一份對家鄉的承諾。她將以謙卑而堅定的心情迎接挑戰，承接過去累積的基礎，為台東走出更貼近人民、更具韌性的下一個階段。

「我是台東的女兒，也是一位長年勤走基層的民意代表。」吳秀華說。出生、成長於台東，同時也是原住民媳婦，讓她對這片土地的情感來自生活的每一天，而非選舉期間的片段關注。多年來，她走遍全縣139個村里，深入部落與偏鄉，傾聽長輩的需求、孩子的期待，也理解青年返鄉與留下所面臨的現實挑戰。

她指出，正因為長期站在第一線，才能真正理解不同族群、不同世代的生活樣貌與心聲，「我很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東接下來該往哪裡走。」

吳秀華強調，「台東的未來，需要一位能做事、懂基層、有溫度的帶路人。我已經準備好，將在饒縣長現有『慢經濟』的基礎上，繼續深耕縣政建設。這不只是我個人的選戰，更是我們共同守護台東價值的關鍵時刻。我會傾聽每一位鄉親的聲音，為台東拚出下一個十年的繁榮！」

民進黨部分則是早在10月份就提名現任立委陳瑩參選，對於國民黨徵召吳秀華參選並不感到意外，強調自己會持續傾聽民意，走好自己腳步。2026年台東縣長選舉正式拉開序幕。

