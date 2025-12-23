　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

▲▼北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於20日至21日前往白頭山（長白山）附近的三池淵市，親自出席5座現代化飯店的竣工典禮，強調要將當地打造為「代表國家旅遊文化的觀光名城」，此行同時帶著女兒金主愛與夫人李雪主，展現對三池淵觀光開發的高度重視。

根據北韓官媒《朝中社》今（23）日報導，北韓在三池淵觀光地區於兩天內接連舉行5座飯店的竣工儀式，飯店頗具規模且擁有現代化休憩設施。20日開幕的是「落葉松飯店」與「密營飯店」，21日則輪到「小白水飯店」、「青峰飯店」與「樺木飯店」正式啟用，象徵三池淵市觀光基礎建設再度擴充。

金正恩在落葉松飯店與密營飯店竣工典禮上，逐一視察客房與附屬設施，對整體設計表達滿意。他表示，飯店在實用性、多樣性、造型化與藝術化等方面都達到高水準，各項元素充分展現自身特色。同時他提醒，旅遊服務不僅在於硬體設施，服務品質才是根本，要求相關單位優先提升服務人員的專業能力與接待水準。

▲▼北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社）▲▼北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩進一步指出，在重要觀光景點大規模建設現代文明設施，本身就是北韓人民理想水準提升與國家發展潛力的具體證明，並再次表明要把三池淵市改造成能代表國家旅遊文化的「創新文明城市」，顯示他對該地區長期發展的高度期待。

值得注意的是，金正恩的女兒金主愛也連續兩天陪同父親公開露面。她在日前出席咸鏡南道新浦市工廠竣工活動後，再度隨行前往三池淵。北韓媒體刊出多張照片，可見金主愛身穿黑色大衣，與金正恩一同巡視飯店內部，甚至出現父女十指緊扣的畫面，展現親密互動。

相較之下，夫人李雪主同樣出席活動，但在官方釋出的影像中曝光度並不高。此次竣工典禮，還有多名黨政軍核心人士到場，包括外務相崔善姬、國防相努光鐵、朝鮮勞動黨組織書記趙甬元、李日煥與朴正天等人，凸顯金正恩推動白頭山地區觀光開發政策的意志。

從北韓媒體公開的照片來看，新落成的飯店除了外觀氣派，內部亦設有高級客房、宴會廳、三溫暖及露天溫水游泳池等設施，顯示其定位不僅是一般旅遊住宿，也可能兼顧大型活動或國際會議需求。部分指示牌上甚至標示「記者中心」，引發外界關注。

▲▼北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社）▲▼北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社）

飯店名稱多取自白頭山周邊的自然與政治象徵，例如代表性樹種「落葉松」、被北韓宣傳為金正日誕生地的「密營」，以及白頭山發源河川「小白水」，皆強調地方特色與革命敘事的結合。

南韓《韓聯社》分析，北韓近年積極發展觀光產業，試圖在制裁壓力下開闢外匯來源，除原有的元山葛麻海岸觀光區、陽德溫泉觀光區、馬息嶺滑雪場外，也持續將白頭山一帶塑造成重要觀光據點。三池淵市自2013年啟動城市整建以來，金正恩已多次視察，去年更明確要求將其發展為「世界級山岳觀光地」。

由於三池淵市地理位置接近中國邊境，外界普遍認為北韓此舉也與吸引中國觀光客有關。南韓統一部官員表示，目前尚未掌握北韓正式招攬中國團客的具體動向，但將三池淵打造成大型觀光區，背後確實可能考量到中國遊客的潛在需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

狠殺女友藏屍3年半！恐怖韓男「噴殺蟲劑滅蛆」自拍　法官重判27年

停火談判有變數？　柬埔寨要求「地點改至馬來西亞」

捐精所生子女「可分遺產」！Telegram創辦人：已收大量認親訊息

詭！東京母子4死案　死者名下租屋處「驚見第5屍」

北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

狠殺女友藏屍3年半！恐怖韓男「噴殺蟲劑滅蛆」自拍　法官重判27年

停火談判有變數？　柬埔寨要求「地點改至馬來西亞」

捐精所生子女「可分遺產」！Telegram創辦人：已收大量認親訊息

詭！東京母子4死案　死者名下租屋處「驚見第5屍」

北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

孟子義跌倒

國際熱門新聞

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

投資大師：2026恐爆史上最慘金融危機

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

挺孕肚抓姦　她打死「丈夫床上裸女」

東京母子4死　死者租屋處驚見第5屍

找朋友敲錯門　護士被3男拖進房間性侵

報案求救「警拖20小時才到」　34歲女慘死家中

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

輝達「將出貨中國」收高1.45％　台積電ADR漲1.50％

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

更多熱門

相關新聞

配備戰斧飛彈！美軍攻擊核潛艦「停靠釜山」

配備戰斧飛彈！美軍攻擊核潛艦「停靠釜山」

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville，SSN-772），於今（23）日進入南韓釜山作戰基地

川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業

川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業

歷代最長壽日皇　日本上皇明仁迎92歲生日

歷代最長壽日皇　日本上皇明仁迎92歲生日

北韓新年桌曆曝　擬開放陸客賺外匯

北韓新年桌曆曝　擬開放陸客賺外匯

韓首枚商用運載火箭發射失敗　升空30秒爆炸

韓首枚商用運載火箭發射失敗　升空30秒爆炸

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩金主愛三池淵白頭山

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面