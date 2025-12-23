北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

▲北韓最高領導人金正恩攜愛女金主愛，20、21日前往白頭山三池淵市出席5座現代化飯店的竣工典禮。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於20日至21日前往白頭山（長白山）附近的三池淵市，親自出席5座現代化飯店的竣工典禮，強調要將當地打造為「代表國家旅遊文化的觀光名城」，此行同時帶著女兒金主愛與夫人李雪主，展現對三池淵觀光開發的高度重視。

根據北韓官媒《朝中社》今（23）日報導，北韓在三池淵觀光地區於兩天內接連舉行5座飯店的竣工儀式，飯店頗具規模且擁有現代化休憩設施。20日開幕的是「落葉松飯店」與「密營飯店」，21日則輪到「小白水飯店」、「青峰飯店」與「樺木飯店」正式啟用，象徵三池淵市觀光基礎建設再度擴充。

金正恩在落葉松飯店與密營飯店竣工典禮上，逐一視察客房與附屬設施，對整體設計表達滿意。他表示，飯店在實用性、多樣性、造型化與藝術化等方面都達到高水準，各項元素充分展現自身特色。同時他提醒，旅遊服務不僅在於硬體設施，服務品質才是根本，要求相關單位優先提升服務人員的專業能力與接待水準。

金正恩進一步指出，在重要觀光景點大規模建設現代文明設施，本身就是北韓人民理想水準提升與國家發展潛力的具體證明，並再次表明要把三池淵市改造成能代表國家旅遊文化的「創新文明城市」，顯示他對該地區長期發展的高度期待。

值得注意的是，金正恩的女兒金主愛也連續兩天陪同父親公開露面。她在日前出席咸鏡南道新浦市工廠竣工活動後，再度隨行前往三池淵。北韓媒體刊出多張照片，可見金主愛身穿黑色大衣，與金正恩一同巡視飯店內部，甚至出現父女十指緊扣的畫面，展現親密互動。

相較之下，夫人李雪主同樣出席活動，但在官方釋出的影像中曝光度並不高。此次竣工典禮，還有多名黨政軍核心人士到場，包括外務相崔善姬、國防相努光鐵、朝鮮勞動黨組織書記趙甬元、李日煥與朴正天等人，凸顯金正恩推動白頭山地區觀光開發政策的意志。

從北韓媒體公開的照片來看，新落成的飯店除了外觀氣派，內部亦設有高級客房、宴會廳、三溫暖及露天溫水游泳池等設施，顯示其定位不僅是一般旅遊住宿，也可能兼顧大型活動或國際會議需求。部分指示牌上甚至標示「記者中心」，引發外界關注。

飯店名稱多取自白頭山周邊的自然與政治象徵，例如代表性樹種「落葉松」、被北韓宣傳為金正日誕生地的「密營」，以及白頭山發源河川「小白水」，皆強調地方特色與革命敘事的結合。

南韓《韓聯社》分析，北韓近年積極發展觀光產業，試圖在制裁壓力下開闢外匯來源，除原有的元山葛麻海岸觀光區、陽德溫泉觀光區、馬息嶺滑雪場外，也持續將白頭山一帶塑造成重要觀光據點。三池淵市自2013年啟動城市整建以來，金正恩已多次視察，去年更明確要求將其發展為「世界級山岳觀光地」。

由於三池淵市地理位置接近中國邊境，外界普遍認為北韓此舉也與吸引中國觀光客有關。南韓統一部官員表示，目前尚未掌握北韓正式招攬中國團客的具體動向，但將三池淵打造成大型觀光區，背後確實可能考量到中國遊客的潛在需求。