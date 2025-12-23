配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

▲美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」於23日進入南韓釜山。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville，SSN-772），於今（23）日進入南韓釜山作戰基地，此行目的在於裝載軍需物資與提供官兵休整。南韓海軍表示，將藉此強化韓美海軍交流合作，進一步鞏固聯合防衛態勢。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓海軍透露，格林維爾號為美國海軍洛杉磯級攻擊型核動力潛艦，排水量約6900噸，於1996年2月正式服役。該艦全長110公尺、寬10公尺，可搭載約110至140名官兵，具備高度隱蔽性與長時間水下作戰能力。

武裝方面，格林維爾號配備多枚「戰斧」巡弋飛彈，並設有12個艦載垂直發射系統（VLS），同時搭載MK48重型魚雷和4個魚雷管，具備對海、對陸等多元打擊能力，是美軍重要的水下攻擊戰力之一。

南韓海軍指出，格林維爾號此次進入釜山港，主要是進行軍需補給與官兵休息，並非針對特定軍事行動。南韓海軍相關人士強調，未來將持續透過此類交流，深化韓美海軍間合作，提升聯合防衛與應變能力。

報導也提到，美國海軍攻擊型核潛艦上一次造訪釜山，為今年2月由「亞歷山大號」（SSN-757）入港，距今約為10個月前。此次格林維爾號再度現身釜山，也引發外界關注美軍在韓半島（朝鮮半島）周邊的軍事動向。