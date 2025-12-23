　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

▲▼美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」於23日進入南韓釜山。（圖／達志影像）

▲美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」於23日進入南韓釜山。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville，SSN-772），於今（23）日進入南韓釜山作戰基地，此行目的在於裝載軍需物資與提供官兵休整。南韓海軍表示，將藉此強化韓美海軍交流合作，進一步鞏固聯合防衛態勢。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓海軍透露，格林維爾號為美國海軍洛杉磯級攻擊型核動力潛艦，排水量約6900噸，於1996年2月正式服役。該艦全長110公尺、寬10公尺，可搭載約110至140名官兵，具備高度隱蔽性與長時間水下作戰能力。

武裝方面，格林維爾號配備多枚「戰斧」巡弋飛彈，並設有12個艦載垂直發射系統（VLS），同時搭載MK48重型魚雷和4個魚雷管，具備對海、對陸等多元打擊能力，是美軍重要的水下攻擊戰力之一。

南韓海軍指出，格林維爾號此次進入釜山港，主要是進行軍需補給與官兵休息，並非針對特定軍事行動。南韓海軍相關人士強調，未來將持續透過此類交流，深化韓美海軍間合作，提升聯合防衛與應變能力。

報導也提到，美國海軍攻擊型核潛艦上一次造訪釜山，為今年2月由「亞歷山大號」（SSN-757）入港，距今約為10個月前。此次格林維爾號再度現身釜山，也引發外界關注美軍在韓半島（朝鮮半島）周邊的軍事動向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了
快訊／15:46規模4.8地震　最大震度3級
快訊／15:46發生有感地震！初估最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

美國打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業！打造美軍最新巡防艦

「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

貝佐斯蓄鬍變了樣！　曬妻辣照祝56歲生日快樂

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

美國打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業！打造美軍最新巡防艦

「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

貝佐斯蓄鬍變了樣！　曬妻辣照祝56歲生日快樂

防貪、防弊、防詐一起來　士檢邀政風單位交流：深化檢廉合作

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

快訊／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

74歲婦違規穿越馬路…遭70歲女駕駛撞倒翻滾！痛到爬不起來

Q Burger推「8款台味新品」　三杯杏鮑菇、糖醋雞丁都夾入漢堡

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

陽明：海南島是否比照香港成為免稅港　有無內河航行權限制待觀察

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

朴寶劍買CELINE可打折　李東輝：常跟他聯絡

國際熱門新聞

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

投資大師：2026恐爆史上最慘金融危機

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

挺孕肚抓姦　她打死「丈夫床上裸女」

找朋友敲錯門　護士被3男拖進房間性侵

報案求救「警拖20小時才到」　34歲女慘死家中

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

輝達「將出貨中國」收高1.45％　台積電ADR漲1.50％

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

騰訊向日企砸300億　繞道使用輝達晶片

更多熱門

相關新聞

打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

美國總統川普22日宣布，美國海軍將建造兩艘新式「川普級」（Trump Class）戰鬥艦，預計最終將採購多達25艘。海軍部長費倫稱川普級是即將打造的「黃金艦隊」重要組成。

歷代最長壽日皇　日本上皇明仁迎92歲生日

歷代最長壽日皇　日本上皇明仁迎92歲生日

北韓新年桌曆曝　擬開放陸客賺外匯

北韓新年桌曆曝　擬開放陸客賺外匯

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

韓首枚商用運載火箭發射失敗　升空30秒爆炸

韓首枚商用運載火箭發射失敗　升空30秒爆炸

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武南韓釜山攻擊型核潛艦格林維爾號SSN-772

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面