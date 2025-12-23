　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狠殺女友藏屍3年半！恐怖韓男「噴殺蟲劑滅蛆」自拍　法官重判27年

▲▼韓男使用清潔劑與芳香劑噴灑屍體，阻止臭味外洩。（示意圖／VCG）

▲韓男使用清潔劑與芳香劑噴灑屍體，阻止臭味外洩。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓發生一起駭人命案！仁川廣域市富平區一處單人套房內，警方發現一具藏匿長達3年半的女性遺體，現場屍臭四溢。調查發現，死者是38歲男子A某的前任同居女友B某，A某因酒後爭吵怒將對方殺害，並長期以漂白劑、清潔劑與芳香劑掩蓋屍臭，一審法官痛批犯行殘忍惡劣，重判27年徒刑。

根據《韓聯社》、《News1》，該起案件近日隨著法院判決書內容曝光，引發社會震驚。38歲的A某與被害女性B某為一對姐弟戀同居情侶，女方年長男方9歲。兩人2015年在日本認識，當時A某在酒吧擔任男公關，B某則於2006年與前夫離婚後，獨自撫養兒子。兩人交往後感情迅速升溫，2016年起在日本展開同居生活，並維持事實婚姻關係。

不過，兩人的關係在2017年出現變化。A某因非法滯留在日本遭到查獲，被強制遣返回南韓，雙方被迫分隔兩地。A某對B某產生強烈依附與控制慾，頻繁聯絡她本人及其親友，試圖掌握行蹤。B某不堪其擾，逐漸疏遠並嘗試斷絕聯繫。

2018年初，B某為探視住院中的母親而入境南韓，卻成為不幸的開端。A某趁機奪走她的護照，強迫其再次同居，兩人在仁川一處單人套房內生活。由於長期旅居海外，B某的身分登記已被南韓政府註銷，無法自行申辦手機門號或銀行帳戶，生活完全受控於A某，只能在對方給予現金時才能維持日常開銷，甚至與家人聯絡也遭嚴格限制。

B某的姊姊察覺異狀後，曾向警方通報失蹤，並一度與妹妹取得聯繫，但很快又因A某阻撓而失聯。2018年6月，兩人曾在街頭發生爭執，警方介入處理，卻因B某改口未再追究，無法即時阻止悲劇發生。

案件的轉折點出現在2021年1月。A某因涉犯約3億韓元的詐欺罪，隔天即將面臨一審宣判。案發前一晚，兩人飲酒後爆發激烈口角，爭執焦點圍繞在未來生計、是否繼續「等候對方坐牢出獄」以及B某想返回日本探望兒子等問題。A某在極度不安與憤怒下，徒手掐住B某頸部，將其殺害。

犯案後，A某並未報警或處理後事，而是選擇將遺體留在套房內。他持續維持租約，每月繳納房租與水電費，定期返回屋內查看屍體狀況。為防止氣味外洩，他以噴霧器混合清潔劑與水，反覆噴灑屍體與室內空間，並使用大量芳香劑、焚香，甚至長時間開啟冷氣與電風扇。當遺體出現蛆蟲時，A某還噴灑殺蟲劑加以處理。

更令人震驚的是，A某在藏屍期間過著雙重生活，不僅與其他女性交往，甚至生下一名女兒。直到2024年6月，A某因詐欺案入獄服刑，無法再定期前往套房，房租與費用中斷，才讓整起命案曝光。7月間，建物管理人察覺房內傳出強烈惡臭，報警後警方破門，才在屋內發現已高度腐敗的B某遺體，距離命案發生已長達3年6個月。

另外，A某還經常陪伴屍體看電視、自拍，深怕慘死的同居女友B某醒來。

法院審理時，A某抱怨檢方求刑過重、和解金太貴，且辯稱「是對方要求自己動手」，但未獲採信。法官指出，從長期控制、犯後行徑及對生命的漠視態度來看，犯行極其重大。仁川地方法院刑事庭一審依殺人及藏匿屍體罪，判處A某有期徒刑27年，並命其出獄後15年內佩戴電子腳鐐。

法官痛批，長期藏匿遺體的行為已踐踏人性尊嚴，若非偶然被發現，死者恐將在孤立無援中被世人遺忘。

12/21 全台詐欺最新數據

