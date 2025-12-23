　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

▲▼內政部長劉世芳。（圖／總統府提供）

▲內政部長劉世芳。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台北市上週發生隨機襲擊事件，總統府發言人郭雅慧23日晚間表示，在交通關鍵基礎設施的全社會防衛韌性與實地演習，都有想定脅持、不明氣體等相關情境。她強調，未來情境設定會再加強，將暴力攻擊列入其中。

內政部長劉世芳晚間在全社會防衛韌性委員會會後記者會上表示，未來的演練會實地、實物、實人、實景，採「有想定，無腳本」的方式。她說，這次北捷內隨機襲擊事件，今年的聯安演習有處理過，當時的腳本是車廂內脅持，未來將放入可能的處理想定演練。

劉世芳表示，牽涉到中央、地方政府，以及目的事業主管機關，如北捷、台鐵公司等交通單位，未來也都會一起演練。

至於元旦跨年的維安部分，劉世芳指出，目前針對全台22縣市從12月24、25日到元旦和過年之前的大型活動，目前一共有137場，現在所整備的警力、民防人力共1萬7000多人次，台北市與高雄市希望內政部警政署提供保安警察的人力協助，內政部也已經投入。

郭雅慧則補充，全社會防衛韌性的實地演習，在交通關鍵基礎設施這塊，一直都有常態性演習，包括脅持以及不明氣體等相關情境想定，未來情境設定會再加強，會把暴力攻擊列入其中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

賴清德下令強化無差別攻擊應變　內政部：提升裝備、訓練、演習

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

賴清德下令強化無差別攻擊應變　內政部：提升裝備、訓練、演習

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

政治熱門新聞

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

更多熱門

相關新聞

國道「行憲紀念日」採單一費率　通行費75折

國道「行憲紀念日」採單一費率　通行費75折

12月25日周四為行憲紀念日，由於適逢聖誕節，高公局研判將有聖誕夜出遊車潮，國道將採單一費率收費，通行費打75折，無20公里免費。

高雄轎車追撞2機車！3人受傷送醫

高雄轎車追撞2機車！3人受傷送醫

喝酒上路+搶快闖燈都危險　警12/22起重拳取締

喝酒上路+搶快闖燈都危險　警12/22起重拳取締

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

夾殺畫面曝！婦逆向暴衝「母子變夾心」

夾殺畫面曝！婦逆向暴衝「母子變夾心」

關鍵字：

標籤:台北襲擊防衛演練交通安全元旦維安無腳本演習

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

更多

最夯影音

更多
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面