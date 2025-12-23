因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

▲內政部長劉世芳。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台北市上週發生隨機襲擊事件，總統府發言人郭雅慧23日晚間表示，在交通關鍵基礎設施的全社會防衛韌性與實地演習，都有想定脅持、不明氣體等相關情境。她強調，未來情境設定會再加強，將暴力攻擊列入其中。

內政部長劉世芳晚間在全社會防衛韌性委員會會後記者會上表示，未來的演練會實地、實物、實人、實景，採「有想定，無腳本」的方式。她說，這次北捷內隨機襲擊事件，今年的聯安演習有處理過，當時的腳本是車廂內脅持，未來將放入可能的處理想定演練。

劉世芳表示，牽涉到中央、地方政府，以及目的事業主管機關，如北捷、台鐵公司等交通單位，未來也都會一起演練。

至於元旦跨年的維安部分，劉世芳指出，目前針對全台22縣市從12月24、25日到元旦和過年之前的大型活動，目前一共有137場，現在所整備的警力、民防人力共1萬7000多人次，台北市與高雄市希望內政部警政署提供保安警察的人力協助，內政部也已經投入。

郭雅慧則補充，全社會防衛韌性的實地演習，在交通關鍵基礎設施這塊，一直都有常態性演習，包括脅持以及不明氣體等相關情境想定，未來情境設定會再加強，會把暴力攻擊列入其中。