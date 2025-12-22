　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄轎車連環撞2車！一路沒剎車「機車卡進車頭」　3人傷送醫

▲仁武烤鴨名店前轎車連撞2機車，車頭卡車釀3傷。（圖／民眾提供）

▲仁武烤鴨名店前轎車連撞2機車，車頭卡車釀3傷。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市仁武區鳳仁路今（22）日晚間發生驚悚追撞事故，一輛黑色自小客車在仁武知名烤鴨店前，接連擦撞、追撞2輛機車，造成3人受傷送醫，其中一輛機車甚至卡進汽車車頭，畫面怵目驚心，嚇壞路過民眾。

先擦撞再追撞　2輛機車遭波及

警方指出，事故發生在22日晚間8時許，地點位於仁武區鳳仁路、仁武烤鴨名店前。自小客車駕駛史姓男子，先與普重機車騎士蔡姓男子及後座乘客謝姓女子發生碰撞，造成2人擦挫傷。

未料，史男並未停下，隨即再追撞前方另一輛普重機車，造成顏姓男騎士受傷。現場一輛機車因撞擊力道過大，直接卡在黑色自小客車車頭，零件散落一地。

目擊者指控車速快、未煞車

有目擊者指出，該輛汽車早在尚未到達附近麥當勞前，就疑似已擦撞其他騎士，接著一路開到烤鴨店前再度撞上機車，且「車速非常快、幾乎沒有煞車」，撞擊力道大到機車插進汽車車頭，汽車仍繼續往前行駛，直到高速公路下方才停下，行為相當惡劣。

目擊者也憂心表示，現場傷者狀況看起來相當嚴重，希望所有人都能平安。

駕駛、騎士酒測均為0　傷者意識清楚

警方到場後進行酒測，史姓駕駛酒測值為0，3名機車騎士及乘客酒測值也均為0。警方指出，3名傷者送醫時均意識清楚，其中顏姓男騎士送醫後確認可正常對話，詳細傷勢仍待醫院進一步評估。

警方目前已調閱周邊監視器，釐清事故發生原因及是否涉及其他交通違規行為，後續將依調查結果依法處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用
張文砍人案北捷被疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面
「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異
東吳學生辣問統獨立場　鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄轎車連環撞2車！一路沒剎車「機車卡進車頭」　3人傷送醫

宜蘭兄弟金項鍊失蹤　23歲大哥撂3人強擄弟弟

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

伸港鄉平安夜送肉粽！罕見走「河床」送出海　路線改直線行進

搭公車疑提到「殺人」乘客嚇壞報警！他講電話遭帶回...真相曝光

涉共同侵占政治獻金6234萬！李文娟淚求法官：請給我公平無罪判決

快訊／阻斷模仿張文攻擊鏈！法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

高雄轎車連環撞2車！一路沒剎車「機車卡進車頭」　3人傷送醫

宜蘭兄弟金項鍊失蹤　23歲大哥撂3人強擄弟弟

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

伸港鄉平安夜送肉粽！罕見走「河床」送出海　路線改直線行進

搭公車疑提到「殺人」乘客嚇壞報警！他講電話遭帶回...真相曝光

涉共同侵占政治獻金6234萬！李文娟淚求法官：請給我公平無罪判決

快訊／阻斷模仿張文攻擊鏈！法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

LINE聖誕節「限定特效」來了！聊天室輸入2關鍵字　秒跳出超Q熊大

地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

北捷恐攻後再起騷動　女星目睹黑衣男狂喊「要找張文」乘客嚇壞

U19籃球聯盟首屆「聖誕盃」落幕！Mamba Yellow奪鬼靈精組冠軍

寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌

張文砍人案北捷被質疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面

《獻魚》女星遭爆「佔走丞磊前排座位」　親回應：初來乍到也不敢

高雄轎車連環撞2車！一路沒剎車「機車卡進車頭」　3人傷送醫

快訊／威力彩16槓下期上看3.1億元　今年最後暴富機會來了

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

【弄巧成拙】悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

張文戶頭餘額不到百元　名下資產僅1輛10年老機車

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

更多熱門

相關新聞

然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」

然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」

高雄御盟集團旗下的「晶英國際行館」在今年8月加入萬豪國際集團奢華系列「The Luxury Collection」，命名為「THE AMNIS 然一酒店」，今（22）日正式開幕。御盟集團創辦人邵永添表示，加入國際品牌才4個月，住房率就暴增2.5倍，去年住房率不到四成，今年已突破七成，相信不到一年，營收就會翻3倍以上。

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

高雄左營街頭連2天冒白煙　警方釋疑

高雄左營街頭連2天冒白煙　警方釋疑

即／高雄工廠大火　傳出爆炸聲

即／高雄工廠大火　傳出爆炸聲

關鍵字：

高雄追撞事故仁武區機車受傷交通安全

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

福原愛本來沒想再嫁！

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面