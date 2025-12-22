高雄轎車連環撞2車！一路沒剎車「機車卡進車頭」　3人傷送醫

▲仁武烤鴨名店前轎車連撞2機車，車頭卡車釀3傷。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市仁武區鳳仁路今（22）日晚間發生驚悚追撞事故，一輛黑色自小客車在仁武知名烤鴨店前，接連擦撞、追撞2輛機車，造成3人受傷送醫，其中一輛機車甚至卡進汽車車頭，畫面怵目驚心，嚇壞路過民眾。

先擦撞再追撞 2輛機車遭波及

警方指出，事故發生在22日晚間8時許，地點位於仁武區鳳仁路、仁武烤鴨名店前。自小客車駕駛史姓男子，先與普重機車騎士蔡姓男子及後座乘客謝姓女子發生碰撞，造成2人擦挫傷。

未料，史男並未停下，隨即再追撞前方另一輛普重機車，造成顏姓男騎士受傷。現場一輛機車因撞擊力道過大，直接卡在黑色自小客車車頭，零件散落一地。

目擊者指控車速快、未煞車

有目擊者指出，該輛汽車早在尚未到達附近麥當勞前，就疑似已擦撞其他騎士，接著一路開到烤鴨店前再度撞上機車，且「車速非常快、幾乎沒有煞車」，撞擊力道大到機車插進汽車車頭，汽車仍繼續往前行駛，直到高速公路下方才停下，行為相當惡劣。

目擊者也憂心表示，現場傷者狀況看起來相當嚴重，希望所有人都能平安。

駕駛、騎士酒測均為0 傷者意識清楚

警方到場後進行酒測，史姓駕駛酒測值為0，3名機車騎士及乘客酒測值也均為0。警方指出，3名傷者送醫時均意識清楚，其中顏姓男騎士送醫後確認可正常對話，詳細傷勢仍待醫院進一步評估。

警方目前已調閱周邊監視器，釐清事故發生原因及是否涉及其他交通違規行為，後續將依調查結果依法處理。