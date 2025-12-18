恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄三民區中華三、建國三路口今（18）日發生一起死亡車禍，77歲潘姓婦人駕車載著友人到三鳳中街採買東西，潘女疑似頭暈，整輛車突然逆向暴衝到對向車道，將對向車道的機車騎士母子撞成「夾心餅乾」，造成丁女送醫搶救不治，兒子受傷。潘女事後遭移送時，被問及為什麼暴衝，低頭不發一語。現在監視器恐怖畫面曝光。

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在今日上午9時44分，家住屏東潮州旳77歲潘姓婦人，早上開車載著友人到三鳳中街採買東西，根據曝光監視器畫面，潘女疑似頭暈，整輛車突然逆向暴衝，先是撞上對向車道的機車騎士母子，隨後再推撞上路旁另一輛汽車，導致母子被撞成「夾心餅乾」。

▼恐怖現場曝！77歲婦開車暴衝害1人命危，下車喊頭暈目擊者氣炸。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，丁女當時騎機車載著21歲兒子要去學校，未料途中竟遇死劫，遭撞後當場失去生命跡象，送醫不治，而兒子同樣受傷，但意識清醒送醫，丁女丈夫接獲噩耗後已悲痛趕往醫院。

而肇事駕駛潘女在案發後，被帶往派出所製作筆錄並移送偵辦，酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。潘女被移送時，面對在場媒體發問「為什麼暴衝」、「知道被撞騎士不治了嗎？」低頭不發一語。

▲▼77歲婦逆向暴衝害1死，遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

目擊者還原當時恐怖現場說，他先是聽到碰很大聲，就看見一輛汽車突然往他的方向暴衝，他趕緊加快速度閃過，但在他後方的機車母子檔來不及閃避就被撞上，衝撞推擠力道相當大，撞到機車整個都變形。

目擊者痛批，肇事駕駛下來的時候說她頭暈，他氣炸痛罵頭暈就不要開車，應該馬上熄火，把車鑰匙拔掉，這都是牽拖的詞彙，害得母子檔都躺在醫院，他完全不能接受。