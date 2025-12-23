　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「金飾1g漲至6280元」！　大批買家哀嚎：漲得太離譜了

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價23日受國際貴金屬行情帶動，金飾報價首次跨過每克1400元關口（人民幣，下同，約台幣6267元），其中周生生、周大福標價來到每克1403元（約台幣6280元），與前一日相比暴漲36元，老廟黃金亦升至1402元（約台幣元6276元），金價年內累計漲幅已逼近70％，60克婚慶金飾成本，由年初不到4萬元飆升至超過8.1萬元，讓不少準新人直呼「被迫縮水」。

▲深圳水貝黃金市場,黃金。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

據《浙江經視》報導，12月23日國際貴金屬市場強勢上衝，COMEX黃金期貨漲2.13％，報4480.6美元／盎司，盤中突破4500美元關口，倫敦現貨黃金最高觸及4497美元／盎司，白銀期貨漲至69.09美元／盎司，現貨鉑金更升破2100美元／盎司，日內大漲6.6％。全球避險需求升溫被視為主要推力，中東局勢未解、俄烏衝突僵持與美國政府停擺風險，使資金加速湧入貴金屬市場。

中國金飾價格則同步飆升，周生生、周大福足金飾品報價1403元／克，老廟黃金1402元每克，均較前一日上漲35至36元不等，創下中國金飾史上新高。金價年初僅805元／克，短短一年漲幅逼近70％，婚慶市場首當其衝，不少準新人將原本60克「三金」預算從4萬元調高至逾8萬元，有人改買細鍊取代實心手鐲，也有人將戒指選成素圈款式，甚至出現租賃金飾與折現風潮。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

面對金價連漲，大批仍在觀望的買家哀嚎，「漲吧直接不買了」、「金價徹底瘋狂」、「漲得太離譜了」、「繼續漲，我猜巔峰是10000元／克」、「高攀不起了」、「去年六百多沒捨得買，現在悔得直拍大腿」、「這結婚誰還敢買了，普通人買不起了」。

▲。（圖／CFP）

▲結婚用金價格也上漲。（圖／CFP）

在金價高企之下，年輕族群的消費方式亦出現轉變。95後與00後逐漸偏好1至3克的輕量化金飾，或透過「金豆」方式分批定投，相關消費佔比已升至62％。另部分消費者轉向海南離島免稅店購買，當地金飾參考價每克1184元，較中國內地門市低約169元，吸引不少遊客專程前往。

全球央行購金動作同樣引發市場關注。前三季全球央行淨購金量達634噸，中國央行已連續13個月增持黃金儲備，被視為支撐行情的重要力量。高盛與摩根大通最新預測，自2026年起國際金價有望突破5000美元每盎司，折算中國足金價格恐上看每克1500元，顯示金價中長期仍具強勁支撐。

