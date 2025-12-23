「鉛錫包黃金」助詐團9億黑錢運出國　銀樓老闆起訴求刑20年

▲詐團用「門檔」名義將黃金包覆在鉛錫合金內走私出境。（圖／警方提供，下同）

記者劉昌松／台北報導

位於台南的港口王銀樓負責人王明福，涉嫌協助詐騙集團將贓款換成黃金後，再以鉛錫包覆，佯裝出口「門檔」等商品運往越南、柬埔寨，共計洗錢近9億元，台北地檢署23日偵查終結，依詐欺、組織等罪起訴涉案7名被告，其中王明福遭求處20年以上有期徒刑。

檢警是在偵辦1起詐騙案時，發現有118位民眾因誤信假投資、假交友等手法詐騙，這些被害人共損失6.4億元，大部分款項被車手拿去購買黃金條塊，再由專人把黃金包藏進鉛錫合金，以用「鉛錫合金」、「門檔」的名義空運出境，寄送給在柬埔寨、越南的詐團成員，檢警發動5波搜索追查發現，港口王貴金屬公司王明福涉嫌重大。

起訴指出，王明福明知銀樓是洗錢防治體系第一線關卡，遇到大額或可疑交易，應確認客戶身分、保存客戶及交易紀錄，還有申報義務，卻貪圖利益，在詐團車手拿著可疑款項登門購買黃金時，陸續交付超過200公斤、約8億9122萬餘元的黃金，經灣案小組追查，及時扣住其中24條黃金，折合台幣約1億588萬元。

北檢檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大、刑事局偵辦後，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺等罪起訴王明福及指揮車手運作的王姓男子，各從重求處有期徒刑20年，負責與詐團隊帳的會計黃偲涵等5名被告分遭求刑10年到15年，另有江光宗、謝江旺等6名共犯在逃，則１發布通緝。