吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

▲吉林發現大型金礦。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國吉林省地礦局近日釋出最新找礦成果，其中金礦、晶質石墨礦與多金屬礦均有重要新增發現，累計47處新增可進一步評價的礦產地、27處大型與中小型礦產地同步提交，尤其伊通地區金礦資源量快速擴大，集安晶質石墨儲量穩步逼近千萬噸級，樺甸多金屬礦首次出現多元素共生礦體。

據《環球時報》報導，伊通地區金礦連續兩年獲得重大突破。去年後柳河子金礦查明金資源量22噸後，地礦局隨即在周邊二道嶺成功探明大型金礦床，資源量達38噸。兩處礦體勘查深度均未超過500公尺，走向與斜深尚未封閉，具備持續擴大的潛力。地礦局指出，今年在外圍新增多條金礦體，預計區域金資源量將突破100噸，為打造全省重要金礦礦集區奠定堅實基礎。

集安地區的晶質石墨找礦則呈現規模化成果。晶質石墨被視為新能源、電子資訊與高端製造的核心原料，近年需求快速提升。地礦局近年在該地區持續推動系統化勘查，成功圈定一條約29公里長、20公里寬的成礦帶。截至目前，已提交12處優質礦產地，查明儲量達829萬噸，潛在經濟價值約540億元。2025年將再部署3個重點勘查項目，有望新增2至3處礦產地，使資源總量向千萬噸級邁進，進一步支撐吉林省石墨產業鏈延伸與完善。

樺甸地區同樣迎來多金屬礦的重大突破。經近兩年的勘查，地區內首次發現銅、鎳、鈷、金、鉑、鈀共生礦體，六種金屬元素品位普遍高於一般工業指標，揭示出顯著的找礦價值。由於當地同類型岩體分布廣大、規模可觀，被視為全省下一階段找礦的重要潛力區。鉑、鈀被廣泛應用於化學、醫療及氫燃料電池領域，而鎳與鈷則是新能源電池與高端材料不可或缺的戰略金屬，多金屬共生的礦體可一次開採進行綜合利用，既提升資源回收效率，也減少對生態環境的破壞。

吉林省地礦局表示，將加快部署後續勘查與深部探採，並配合國家能源戰略及地方產業升級需求，推動金礦、石墨與多金屬礦區的整體規劃與資源統籌，以形成更具競爭力的礦產資源保障體系，為地方經濟高品質發展提供長期支撐。