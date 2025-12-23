　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

▲吉林發現大型金礦。（示意圖／翻攝自微博）

▲吉林發現大型金礦。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國吉林省地礦局近日釋出最新找礦成果，其中金礦、晶質石墨礦與多金屬礦均有重要新增發現，累計47處新增可進一步評價的礦產地、27處大型與中小型礦產地同步提交，尤其伊通地區金礦資源量快速擴大，集安晶質石墨儲量穩步逼近千萬噸級，樺甸多金屬礦首次出現多元素共生礦體。

據《環球時報》報導，伊通地區金礦連續兩年獲得重大突破。去年後柳河子金礦查明金資源量22噸後，地礦局隨即在周邊二道嶺成功探明大型金礦床，資源量達38噸。兩處礦體勘查深度均未超過500公尺，走向與斜深尚未封閉，具備持續擴大的潛力。地礦局指出，今年在外圍新增多條金礦體，預計區域金資源量將突破100噸，為打造全省重要金礦礦集區奠定堅實基礎。

集安地區的晶質石墨找礦則呈現規模化成果。晶質石墨被視為新能源、電子資訊與高端製造的核心原料，近年需求快速提升。地礦局近年在該地區持續推動系統化勘查，成功圈定一條約29公里長、20公里寬的成礦帶。截至目前，已提交12處優質礦產地，查明儲量達829萬噸，潛在經濟價值約540億元。2025年將再部署3個重點勘查項目，有望新增2至3處礦產地，使資源總量向千萬噸級邁進，進一步支撐吉林省石墨產業鏈延伸與完善。

樺甸地區同樣迎來多金屬礦的重大突破。經近兩年的勘查，地區內首次發現銅、鎳、鈷、金、鉑、鈀共生礦體，六種金屬元素品位普遍高於一般工業指標，揭示出顯著的找礦價值。由於當地同類型岩體分布廣大、規模可觀，被視為全省下一階段找礦的重要潛力區。鉑、鈀被廣泛應用於化學、醫療及氫燃料電池領域，而鎳與鈷則是新能源電池與高端材料不可或缺的戰略金屬，多金屬共生的礦體可一次開採進行綜合利用，既提升資源回收效率，也減少對生態環境的破壞。

吉林省地礦局表示，將加快部署後續勘查與深部探採，並配合國家能源戰略及地方產業升級需求，推動金礦、石墨與多金屬礦區的整體規劃與資源統籌，以形成更具競爭力的礦產資源保障體系，為地方經濟高品質發展提供長期支撐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑
獨／知名國手遭控恐嚇！　一句「stupid」出事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

陸2026起向好友發「淫穢訊息」將違法　網哀嚎：情侶怎麼聊天

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口　4年研發亮相...有望端上餐桌

「粵車南下」政策正式實施　廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

陸公佈2024年審計報告　地方整改超1兆元...3420餘人遭處理處分

開車到一半「天降母雞」！女駕駛收編成寵物　網笑：天賜良雞

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

陸2026起向好友發「淫穢訊息」將違法　網哀嚎：情侶怎麼聊天

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口　4年研發亮相...有望端上餐桌

「粵車南下」政策正式實施　廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

陸公佈2024年審計報告　地方整改超1兆元...3420餘人遭處理處分

開車到一半「天降母雞」！女駕駛收編成寵物　網笑：天賜良雞

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

大陸熱門新聞

開車到一半「天降母雞」！駕駛直接收編成寵物

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

死去的長子回來了！　上海民警「撞臉」假扮兒子12年

聊色也不行？陸2026起向好友發淫穢訊息將違法

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

吉林發現「大型金礦」

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口 4年研發亮相...有望端上餐桌

「粵車南下」政策正式實施 廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」

「低GI」標籤成食品銷售流量密碼

更多熱門

相關新聞

偷走700萬元黃金！陸賊把贓物埋自家祖墳

偷走700萬元黃金！陸賊把贓物埋自家祖墳

湖北省武漢市一名竊賊日前以鑿穿牆壁的方式潛入一家珠寶店，偷走了1700多公克的黃金，價值約170萬元人民幣（約720萬元新台幣）。最荒謬的是，竊賊得手後，竟將偷來的黃金埋藏在自己老家的祖墳墓碑後方。

貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

中國連13月增持黃金

中國連13月增持黃金

中國「央媽」買不停　趁11月回檔大買3萬盎司黃金

中國「央媽」買不停　趁11月回檔大買3萬盎司黃金

關鍵字：

吉林礦產金礦晶質石墨多金屬礦黃金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面