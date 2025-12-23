藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

▲美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會晤。（圖／翻攝自AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，其中翁曉玲返台後就預告將再次擋下總統賴清德先前提出的1.25兆國防特別預算，引發爭議。對此，美國在台協會（AIT）今（23日）於臉書PO出副處長梁凱雯與國民黨2位副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

賴清德先前宣布提出新台幣1.25兆規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，卻三度遭藍白於立法院程序委員會中封殺。國民黨立委翁曉玲上週末赴中出席活動返台後，昨日表示自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並預告將會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

美國在台協會（AIT）今在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

AIT表示，梁凱雯與李、張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

會談期間，AIT指出，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性；梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。