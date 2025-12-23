　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

▲美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會晤。（圖／翻攝自AIT臉書）

▲美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會晤。（圖／翻攝自AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，其中翁曉玲返台後就預告將再次擋下總統賴清德先前提出的1.25兆國防特別預算，引發爭議。對此，美國在台協會（AIT）今（23日）於臉書PO出副處長梁凱雯與國民黨2位副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

賴清德先前宣布提出新台幣1.25兆規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，卻三度遭藍白於立法院程序委員會中封殺。國民黨立委翁曉玲上週末赴中出席活動返台後，昨日表示自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並預告將會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

▲美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會晤。（圖／翻攝自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）今在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

AIT表示，梁凱雯與李、張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

會談期間，AIT指出，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性；梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

政院提游盈隆掌中選會引綠支持者不滿？　民進黨團：嚴守2原則審查

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

改造彰化ing！就職7週年　王惠美向立委及下屆縣長喊話

赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

藍委擋國防預算又赴中　AIT會面藍高層重申「支持台灣強化防衛」

南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

政院提游盈隆掌中選會引綠支持者不滿？　民進黨團：嚴守2原則審查

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

改造彰化ing！就職7週年　王惠美向立委及下屆縣長喊話

赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書　藍嗆：我們是法治國家不是卓治國家

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

快訊／台64貨車高速追撞前車！車頭變形駕駛受困　昏迷送醫搶救

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

政治熱門新聞

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

更多熱門

相關新聞

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

國民黨主席鄭麗文昨（22）日在東吳大學受邀與同學面對面，講述「國民黨的改革與青年參政之路」，並回答提問。在面對東吳大學政治系副教授陳方隅提問時「中國人」相關概念之論述時，鄭麗文直球對決回應說，「我是中國人，我從來沒有否認。」這段回應今（23）日在對岸輿論發酵，不少關注兩岸的媒體及自媒體皆發文評論，意外登上百度熱搜榜首位。

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

林俊憲站路口遭抓包違規　他：站轉彎處腳還踩出紅線

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

關鍵字：

國民黨國防預算AIT李乾龍谷立言張榮恭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面