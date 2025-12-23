被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了　拋3問要她回答

▲鄭麗文到東吳大學的講座，論述引發民眾議論，陳方隅對此回應。（資料照／記者鄭佩玟攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學政治系學生會演講「國民黨的改革與青年參政之路」，並開放長時間問答，相關言論引發校內外關注，並說出東吳大學政治系副教授陳方隅「太沒大腦」等話語。對此，陳方隅出言回擊，整場活動暴露出國民黨在歷史詮釋、公共論述與改革方向上的「結構性問題」，並向鄭麗文提出「兩個提醒、三個大問題」，希望對方做出回答。

不應為政治立場否定台灣民主化歷程

陳方隅首先提醒，鄭麗文不應為了政治立場，否定或扭曲台灣民主化歷程。他指出，鄭麗文在演講與答詢中多次批評民進黨與民主化前輩，甚至將黑名單、台獨運動描述為「選舉操作」，卻刻意忽略國民黨在長期威權統治下對台灣社會造成的傷害。

陳方隅直言，黑名單並非選舉算計，而是許多台灣人因追求自由民主而被迫流亡海外的血淚歷史，「這些人曾是妳一起奮鬥的夥伴，現在卻被為了政治利益而消費，這非常不厚道。」

座談過程中問A答B

第二個提醒，陳方隅則直指鄭麗文在答詢過程中「問A答B」，甚至反過來指責學生提問「不夠格」、「不是大學生該問的問題」，等同把學生與聽眾當成沒有判斷能力的對象。他也指出，自己提問後竟被鄭麗文貼上「看三民自」、「無腦」的標籤，質疑這樣的回應是否真是國民黨希望呈現給年輕世代的政治示範。

國民黨應面對自身結構性問題

陳方隅與此同時提出三個核心問題，要求國民黨正面回應。第一，關於政黨財務與歷史責任。陳方隅指出，鄭麗文演講中不斷強調國民黨「很窮」，但依內政部資料，國民黨帳面基金淨資產高達234億元，遠高於其他政黨。

▲陳方隅提出多項問題，希望鄭麗文做出回答。（圖／ETtoday資料照）



過往黨產在民主化過程中快速出售，更涉及公共資產正義問題。他質疑，國民黨若真要談改革，是否願意誠實面對自身結構性問題，而非只是不斷指責民進黨。

強調和平卻不願表態

第二，關於中國、兩岸與台灣自我防衛。陳方隅直言，國民黨長期反對軍購、淡化中共威脅，卻反過來指責外界對其「有成見」，這樣的說法難以說服社會。他批評鄭麗文一方面強調和平，卻始終不願清楚表態支持台灣強化防衛，也未正面回應中共對台軍事威脅、介選疑慮，以及黨內人士頻繁赴中交流所引發的質疑。

整場座談聽不見改革方向

第三，關於「改革」本身。陳方隅指出，整場座談雖以「國民黨的改革」為題，卻幾乎聽不到具體改革方向，包括國民黨的保守價值究竟指涉哪些政策、是否持續反同、如何面對黨內貪腐、黑金、偽造文書與暴力背景等爭議人物。他反問，「如果這些都不談，改革究竟在哪裡？」

想爭取年輕人支持應回歸公共論述

陳方隅最後表示，大學生與大學教師本就是最不受權威約束、也最重視公共討論的一群人，政治人物走入校園本應被視為民主社會的重要對話機會，而非情緒性回應或貼標籤。他強調，這場座談所造成的政治觀感損失，「不在學生、不在老師，而是在國民黨本身」，並呼籲政黨若真要爭取年輕世代支持，必須回到誠實、具體、可受檢驗的公共論述上。