火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

▲南消第四大隊攜手中崙工業區廠商協進會，前往華美光學實地踏勘，檢視廠區防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於近期工廠火警頻傳，不僅造成空氣污染，也帶來龐大經濟損失，為提升工廠災害應變能力，台南市消防局第四大隊於23日上午，攜手中崙工業區廠商協進會，前往工業區內的華美光學進行實地踏勘，強化產業防災整備。

此次踏勘由第四大隊所屬新化中隊，結合安定、南科、新市、善化、左鎮、新化、山上及大內等8個消防分隊共同參與，透過跨分隊聯合踏勘方式，全面掌握廠區環境特性與潛在災害風險。

華美光學為南部知名太陽運動眼鏡製造廠，長期熱心公益，過去亦曾擔任消防單位顧問，並多次捐贈消防裝備器材，對消防工作相當支持。本次踏勘先由轄區安定消防隊與廠方針對工廠概況、化學品使用情形及風險辨識進行簡報，隨後實地進入廠區，針對可能引發火災或爆炸的高風險區域進行檢視。

踏勘重點包括化學品儲放區、噴漆作業區及主要生產作業區等，消防人員逐一確認潛在危害因子，並實地了解廠區內外的搶救動線、消防設備配置及水源位置等救災資源，同時指導業者在災害發生時的正確緊急應變作為，雙方也藉此交流實務經驗。

為擴大整體防災效益，本次踏勘亦邀請中崙工業區廠商協進會人員一同參與，期望透過共同學習與觀摩，提升整個工業區的防災意識與應變量能，從源頭降低火災與工安事故發生風險。

第四大隊大隊長蔡國保表示，即使廠區僅存放少量化學品，其潛在危害仍不可輕忽，透過事前踏勘與意見交流，協助業者落實化學品儲放管理並預先規劃應變流程，才能在災害發生時迅速、有效應對。他也提醒，近日低溫來襲，民眾使用燃氣熱水器應保持通風，避免一氧化碳中毒，使用電暖器取暖時務必遠離可燃物，以確保居家安全。

消防局長楊宗林指出，在市長黃偉哲大力支持下，消防局持續提升裝備器材與訓練能量，同時積極推動企業義消與企業防災工作，唯有落實防火管理、強化自主防災演練，全面提升災害應變能力，才能有效降低災損與人員傷亡風險，打造更安全的產業環境。