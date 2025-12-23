53歲無業媽寶男被斷金援　與母大吵疑縱火燒屋！送醫插管治療

▲跟媽媽吵架後住家起火，高雄男疑似縱火受困。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區昨（22）日晚間發生一起住宅火警！一名無業的53歲張姓男子因被母親斷了金援，兩人爆發爭吵，隨後住家便起火燃燒，張男被救出時意識模糊，目前住院插管急救中。據鄰居指出，張男曾放火要燒房子，警消不排除這是一起蓄意縱火案，將進一步調查釐清。

事發在22日晚間10時31分，警消獲報，小港區桂陽路上一棟4層樓透天厝飄出濃煙，消防局立即派遣14車37人趕赴現場搶救。消防人員以機具切開鐵捲門進入後，發現1、2樓燃燒廚房雜物，緊急佈水線搶救，隨後於2樓救出一名53歲張姓男子，當時他昏迷意識不清，被送往醫院急救。

▲男子受困於2樓，救出時意識昏迷。（圖／記者吳奕靖翻攝）



附近鄰居表示，張姓男子多次和母親發生爭持，也和鄰居相處不睦，甚至曾揚言要燒房子。而就在火警發生前，這對母子也有吵架，母親晚間9點到派出所報案，向警方聲請保護令，回家後發現家裡慘遭祝融。

張男母親表示，兒子長期無業無固定收入，生活費都是由她提供，住家樓下洗衣店出租則是一家經濟來源，近期她斷絕提供生活費，兒子便不時找她吵架，她不堪兒子索求無度，才會聲請保護令。

由於張姓男子曾說出放火燒屋等語，警方不排除有蓄意縱火的可能性，確切起火原因仍需由消防局火災調查科進一步鑑定。張姓男子經過急救後，生命徵象已穩定，目前插管觀察中。