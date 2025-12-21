埔里市區民宅傳火警...堆雜物助長火勢2鄰戶遭殃　消防隊動員打滅

▲埔里鎮建國路發生住宅火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮建國路一處堆放大量雜物的鐵皮屋民宅於20日下午突傳火警，並延燒兩側住戶，南投縣消防局動員第二大隊和5分隊、警義消56人和13車前往灌救，花費2個多小時撲滅，所幸無人員傷亡。

南投消防局指出，20日15時38分許獲報埔里鎮建國路民宅發生火災，該局119救災救護指揮科馬上調派埔里、中心碑、國姓、魚池、日月潭等分隊馳赴現場搶救，並由第二大隊幕僚進行現場人員救災安全管制，共計13輛消防車、1輛救護車，警消共21名、義消35名，共計13車56名警義消，消防人員前往搶救途中就看有濃煙直竄天際，景象駭人。

搶救人員到達現場立即佈線搶救，一方面射水局限火勢、調查是否有民眾受困火場，另一方面同時著裝進入屋內搶救，並逐一搜索，未發現有民眾受困，亦無人員傷亡；但現場因起火戶內部囤積大量雜物，導致搶救困難，且火載量大，進而傳導熱波及延燒兩側住戶，所幸所有民眾即時撤出。

消防局指出，在警義消人員不斷來回火場並更換空氣呼吸器氣瓶搶救下，終於控制火勢，並在晚間6時許殘火處理完畢，初估僅建築物及財物損失480萬元，詳細起火原因仍待火調人員調查。