國際

英男下藥前妻13年！揪5男集體性侵　檢控56項重罪

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲英國一名男子被控在長達13年間，多次對前妻下藥並性侵，甚至還夥同其他男子犯案。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子被控在長達13年間，多次對前妻下藥並性侵，甚至還夥同其他男子犯案。警方指出，包含主嫌在內共6名男子，合計遭控56項性犯罪，案件震驚當地社會。

主嫌遭還押候審　涉多項強暴與下藥性侵

根據威爾特郡警方（Wiltshire Police）說法，49歲的菲利普．楊（Philip Young），因涉及多起嚴重性犯罪，已被法院裁定還押候審。相關指控包括多項強暴罪，以及為進行性行為而下藥、使被害人失去反抗能力等。

警方指出，楊某另涉偷拍、持有兒童不雅影像，以及持有極端影像等罪名，罪行範圍廣泛。

受害時間長達13年　前妻主動放棄匿名權

警方表示，這起案件的被害人為48歲的喬安娜．楊（Joanne Young），相關犯行發生時間介於2010年至2023年間。她已主動放棄法律賦予的被害人匿名權，選擇公開身分面對司法程序。

另5名男子涉案　罪名涵蓋強暴與性侵

除了菲利普．楊之外，警方另起訴5名男子，目前皆以交保方式在外。警方公布的涉案名單與指控如下：

47歲馬克索尼（Norman Macksoni）涉1項強暴罪與持有極端影像；47歲漢密爾頓（Dean Hamilton）涉強暴、侵入性性侵與多項性觸摸；31歲道爾（Conner Sanderson Doyle）涉侵入性性侵與性觸摸；61歲威爾金斯（Richard Wilkins）涉強暴與性觸摸；37歲哈桑（Mohammed Hassan）涉性觸摸。

警方指出，6名被告23日將在英格蘭西南部斯溫登地方法院（Swindon Magistrates’ Court）出庭應訊。

警方：複雜且漫長調查的重要進展

威爾特郡警方刑事總警監史密斯（Geoff Smith）形容，這次起訴是一起「複雜且規模龐大的調查中，極為重要的進展」。

他也透露，喬安娜．楊全程由受過專業訓練的警員協助，並在多次與警方及支援單位討論後，才決定放棄原本自動享有的匿名權。

檢方：證據充分　符合公共利益

英國皇家檢察署（CPS）性犯罪專案檢察官佛斯特（James Foster）指出，檢方是在警方完成長期調查後，正式授權對6人提出指控。

他強調，檢察官已確認案件具備充分證據，且符合公共利益，因此有必要進行刑事追訴，並與警方在調查期間保持密切合作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

近日的北捷隨機恐攻案震驚社會，也讓人意識到當重大突發事件發生時，緊急救護系統的反應速度有多關鍵。當119專線被打爆，接線的醫護人員一邊要安撫報案人、確認傷勢，一邊還要飛快地打字記錄，巨大的壓力下，每一秒的文書處理時間，都可能影響到下一通救命電話的接聽。

英國性侵

