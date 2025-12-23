　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美議員致函五角大廈　籲將小米、DeepSeek列入黑名單

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲美議員點名將DeepSeek列入1260H清單。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國9名共和黨議員22日聯合致信國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），呼籲五角大廈將AI巨頭DeepSeek、智慧型手機品牌小米（Xiaomi）、電子顯示器廠商京東方（BOE）等中國科技企業，納入協助中國軍方的實體名單。

《路透社》報導，美國將協助中國軍方的企業列入「1260H清單」，目前已包括騰訊控股（Tencent）、電池製造商寧德時代（CATL）等中國大型企業。雖然華府不會直接制裁入列企業，但明確表示負面立場，也藉此對五角大廈及其他政府機構的供應商發出明確警訊。

除了上述企業，議員們也點名藥明康德（WuXi AppTec）、金斯瑞（GenScript）、速騰聚創（RoboSense）、覽沃科技（Livox）、宇樹科技（Unitree Robotics）、達闥科技（CloudMinds）、華虹宏力（Hua Hong Semiconductor）、深南電路（Shennan Circuit）、芯源微（Kingsemi）等多家中企一併列入名單。

▲小米總裁連三天減持小米股份，套現約3.5億港幣。（圖／路透）

▲小米在聲明中反駁與解放軍有關。（圖／路透）

小米在聲明中表示，將其列入1260H清單根本毫無根據，「小米並非中國軍事企業，也未與任何中國軍事實體有關聯。公司一直以來都是消費產品企業，僅提供民用和商業用途的產品及服務。」

《路透社》6月報導，美國高級官員指控DeepSeek協助解放軍並規避美國出口管制。京東方作為蘋果iPhone供應商，也被美國議員要求2030年前從五角大廈的顯示器供應鏈之中剔除。

此次連署議員均為共和黨人，其中不乏關鍵國會委員會主席，包括佛州參議員史考特（Rick Scott）及多位眾議員，分別是密西根州的穆勒納爾（John Moolenaar）及休伊曾加（Bill Huizenga）、阿肯色州的克勞福德（Rick Crawford）、紐約州的加巴里諾（Andrew Garbarino）、維吉尼亞州的惠特曼（Rob Wittman）、南達科他州的強森（Dusty Johnson）、伊利諾州的拉胡德（Darin LaHood），以及田納西州的歐格斯（Andy Ogles）。

 
12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」
中籤逾11萬落袋！　科技廠掛牌大漲134%

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

解放軍陸軍首批「00後」美女飛行員楊穎芳，近日因一場軍營集體婚禮再度成為焦點。第77集團軍某旅婚禮現場，她牽著同為飛行員的丈夫張伯倫走過紅毯，這段「飛官配飛官」的愛情故事，實現真正的「比翼雙飛」。

