大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025年度字「韌」當選：不確定年代的抗壓性

 ▲▼陸2025年度字「韌」當選：不確定年代的抗壓性。（圖／翻攝新華網）
▲「韌」當選大陸年度國內字。（圖／翻攝新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動19日揭曉「年度字詞」，「韌」及「深度求索」（DeepSeek）分別當選年度國內字、國內詞。

新華網報導，當選的國內字「韌」，描摹時代筋骨，核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時百折不撓的精神底色與行動力量，「在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，韌，不僅是增長性，更是抗壓性、應變性、回彈性。」

主辦方指出，當選的國內詞「深度求索」（DeepSeek）點亮了AI征程，2025年1月，國產標誌性大語言模型DeepSeek誕生，宣示了中國在AI領域的技術主權。

主辦方提到，DeepSeek是AI時代中國構築自主生產力的重要標識，為世界貢獻了「中國智慧」。深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。

「漢語盤點」活動還發表了2025年度中國媒體十大熱詞、2025年度十大網路流行語、2025年度十大新詞語，媒體熱詞更注重新聞價值，DeepSeek（深度求索）入選媒體十大熱詞和十大網路流行語，成為年度國內詞；「蘇超」「票根經濟」則位列媒體十大熱詞與十大新詞語，共同構成時代焦點和創新發展的一個縮影。

 

 
 
更多新聞
更多新聞

陸2025年度字「韌」當選：不確定年代的抗壓性

