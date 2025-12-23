張文「隨機砍人」密謀1年8個月　Google地圖洩漏奪命點

▲張文犯案後，走上誠品南西店頂樓，不久後墜樓身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，去年4月開始，他化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等等。今年1月，又以參加生存遊戲為名，花了4萬8千元，購買一箱中國製煙霧彈。上個月，張文又陸續採購酒精、打火機等犯案工具。

不過，張文已經很久沒有工作賺錢，除了母親每季匯款3萬元給他之外，幾乎沒有其他收入，警方將要進一步清查他的帳戶，釐清是否受人資助犯案。另一方面，警方還從他的電腦雲端紀錄發現，從今年1月起，他就搬到台北市公園路的租屋處，直到7月，都在研擬犯罪計畫。

▲張文從誠品南西店頂樓墜樓身亡，從現場狀況看來，很可能是意外。

他不僅比照軍中規律的作息，甚至「照表操課」，嚴格控管吃飯、休息、睡覺的時間，更以Google地圖標記犯案地點，還將路徑、路程算出來，甚至多次前往相關地點探勘。警方認為，張文故意挑人潮眾多、距離不遠的地點犯案，是要便於行凶、迅速隱蔽，犯案之前，甚至完全沒有使用手機，僅用電腦查找相關資訊，目的應該是想與外界切斷聯繫。

國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文採「孤狼式犯案」，應該沒有共犯，從他在犯案地點附近訂房、縱火燒毀租屋處、事前規劃犯案細節的行徑研判，不太可能尋短，墜樓應是意外。鄭瑞隆指出，張文被警方追緝時，應該想要逃跑，但失算逃到頂樓，只好冒險一跳，最後害死自己。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

張文預謀第三波4／三度縱火調虎離山 張文精心挑選犯案刀械藏玄機

張文預謀第三波5／張文孤狼式犯案憾全台 專家：「無未來感」敵視整個社會

張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷 4跡證曝張文波狀恐攻計畫