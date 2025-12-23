張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

▲張文在捷運中山站商圈丟擲煙霧彈後，走向誠品南西店揮刀砍人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週五傍晚5點半，正值下班、下課的尖峰時間，一名頭戴防毒面具，身穿戰術背心、護肘、護膝的男子，推著行李箱，突然出現在捷運台北車站M8出入口附近，他不疾不徐打開行李箱，拿出數枚煙霧彈沿路丟擲，刺鼻的濃煙開始瀰漫在捷運的密閉空間，引發往來民眾一陣側目及議論，還有人因為吸入過多煙霧，開始咳嗽、身體不適。

▲警方在張文藏匿的旅館房間內，起出大量未使用的汽油彈。

男子丟完煙霧彈後，再度打開行李箱，準備拿出預藏的汽油彈投擲縱火，這時一名57歲的余姓男子路過，立刻上前制止他的脫序行徑，沒想到男子從戰術背心內抽出一把尖刀，刺向余男左胸，讓他當場倒地不起。

當時附近民眾還以為是「演練」，直到機警的星巴克店員察覺是恐怖攻擊，關上鐵門，才防止傷害繼續擴大。行凶男子被余男阻擋，又發現自己帶的汽油彈已燒毀損壞，於是將行李箱棄置現場，之後偽裝成路人，趁亂往大同區逃逸。

▲張文被監視器拍到手持汽油桶，前往一處機車行附近縱火。

當警方還在追查行凶男子的下落時，1個小時後，他又出現在捷運中山站附近的商圈，並繼續在路上丟擲煙霧彈，接著走向誠品南西店，對路人揮刀，一名停等紅燈的三37歲蕭姓機車騎士頸部遭砍倒地，男子接著衝入誠品，追砍逛街民眾，短短3分鐘，共砍殺8人，頓時尖叫聲四起，大家開始拔腿狂奔。

當時正在執行交通疏導勤務的林姓員警發現異狀，立刻與保全人員、增援警力會合，進入誠品緝凶，行凶男子則一路走上頂樓，脫下背心等裝備，而警方趕到頂樓時，發現他已墜落地面，送醫急救仍宣告不治。

▲張文在誠品南西店頂樓留下戰術背心，內有2把長刀、2把短刀。

這起無差別恐怖攻擊殺人案，3個小時內，共造成凶手在內，4人死亡、11人輕重傷，是繼11年前的鄭捷殺人案後，死傷規模最嚴重的慘案，震驚台灣與國際社會，行凶男子的身分很快被起底，他是曾擔任空軍志願役士兵、年僅27歲的妨害兵役通緝犯張文。

張文究竟是畏罪跳樓輕生？還是在逃逸過程中意外墜樓身亡？引發討論。本刊調查後，共發現4大跡證，顯示張文的死極可能是意外，若他平安脫困，恐怕會回到被他當成中繼站的「千慧旅館」補給，發動第三波恐怖攻擊！

