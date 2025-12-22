張文擁13把長短刀！30公分凶刀仿《浴血任務》　死者皆一刀斃命

▲檢警起獲張文犯案工具。（翻攝畫面）

犯下北車、捷運中山站隨機殺人案的張文，雖然已當場死亡，檢警仍在拼湊分析他的計畫，也從他購買犯罪工具的管道逐一清查。檢警調查，張文犯案後逃往誠品南西店6樓頂後，在天台卸下護具，也把凶刀遺留在地上便跳樓，警方現場檢視時，發現張文隨身攜帶2把長刀、2把短刀，其中一把長刀還沾有血跡，是用來犯案的凶刀，刀刃長達30公分，極具殺傷力。

仿《浴血任務》長刀雙面開刃 穿刺力極強

本刊調查，張文跳樓前將身上裝備一一卸下，包括眼鏡、黑色鴨舌帽、手套、手錶、護具、圍巾等物，其中還有一件戰術背心，背心右側用繩索綁上了1長2短、共3把刀，左側則綁有2個防風點火器，幾乎仿效好萊塢動作電影主角的裝備，有刀械專家分析，張文使用的凶刀，是電影《浴血任務2》中主角席維斯史特龍的刀子，該款長刀穿刺力極強，顯見他有備而來。

▲張文犯案時揮舞的30公分長刀，被生存遊戲玩家辨識為美軍越戰開山刀。（翻攝畫面）

檢警事後則在張文的旅館房內再起出9把長短刀，他共計擁13把刀械，警方調查，張文從去年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，再於今年1月假借生存遊戲名義，透過網購平台買入24顆煙霧彈，上個月陸續再買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物品，初估已謀劃犯案長達1年8個月。

▲張文在縱火後，刻意改以微笑單車代步返回公園路租屋處換裝、拿裝備，再至北車扔擲煙霧彈。（翻攝畫面）



