張文「波狀攻擊」計畫　5度變裝犯案

▲案發前，張文騎機車前往中山區巷內縱火燒車，被監視器清楚拍下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市上週五傍晚發生震驚全國的無差別殺人事件！27歲的男子張文先在捷運台北車站內丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，之後再前往捷運中山站商圈揮刀砍人，最後進入誠品南西店，並從頂樓墜樓身亡，含他自己在內，共造成4死11傷，而他是畏罪跳樓？還是失足墜樓？也引發議論。本刊抽絲剝繭，發現他5度變裝、旅館藏有大批汽油彈等4大跡證，顯示他的死可能是意外，如果他平安脫困，很可能還會發動第三波恐怖攻擊，釀成更多死傷！

▲張文戴上防毒面罩，從行李箱中拿出煙霧彈，往捷運連通道丟擲。

第一個跡證是案發前兩天，張文先在距離誠品南西店走路只要1分鐘的千慧旅館訂好房間，上週五傍晚，他在捷運台北車站發動第一波攻擊後，特別到旅館準備，然後才走到捷運中山站商圈，發動第二波攻擊。

案發後，警方進入張文的房間搜索，不僅在床上看到張文的裝備、衣物，還在現場發現數量不少的汽油彈，也就是說，張文可能計畫犯案之後，回到旅館拿汽油彈，再到第三個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊。

▲張文在捷運中山站商圈丟擲煙霧彈後，走向誠品南西店揮刀砍人。

▲張文在捷運台北車站內犯案後，變裝混入人群，逃離現場。

第二個跡證是，張文案發前，曾經到過誠品南西店頂樓勘查地形，應該就是為了逃逸做準備，若早就決定跳樓輕生，根本無需勘查，很可能是上週五晚間天色昏暗，或樓下紙箱擺放位置有異動，張文逃逸時不慎失足，才墜樓身亡。

第三個跡證是，張文犯案過程中5度變裝，目的就是為了躲避追緝，如果計畫殺人後，自我了斷，外型並不用刻意改變，之所以多次變裝，可能是為了增加警方追查的困難度，讓自己有機會繼續犯案。

▲警方在張文藏匿的旅館房間內，起出大量未使用的汽油彈。

▲張文在中山區縱火後，變裝騎乘腳踏車，返回中正區租屋處縱火。

最後一個跡證是，警方在張文的電腦雲端中，除了捷運台北車站、中山站商圈之外，還在他的Google地圖紀錄中，發現其他標註點，不排除是他準備發動的第三、四、五波攻擊目標，所幸他在第二波攻擊後墜樓身亡，否則恐怕還會造成更多的死傷。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

張文預謀第三波1／通緝犯成無差別殺人凶手 張文計畫進行第三波攻擊4跡證曝光

張文預謀第三波2／恐怖張文流竄北市鬧區3小時 旅館驚成恐攻武力中繼站