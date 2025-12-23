張文「隨機攻擊」武力中繼站曝光　北市鬧區流竄3小時

▲警方在張文藏匿的旅館房間床上，發現藏有汽油彈的包包。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

27歲的男子張文先在捷運台北車站內丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，之後再前往捷運中山站商圈揮刀砍人，最後進入誠品南西店，並從頂樓墜樓身亡，含他自己在內，共造成4死11傷，而他是畏罪跳樓？還是失足墜樓？也引發議論。

回顧案發當天，張文先於下午3點半，騎機車前往中山區林森北路附近連續3次縱火，並燒毀2輛汽車、3輛機車，事後騎乘YouBike返回中正區公園路的租屋處換裝，離開前又縱火燒租屋處，打算湮滅證據。

▲張文在中山區縱火後，變裝騎乘腳踏車，返回中正區租屋處縱火。

下午5點半，張文出現在捷運台北車站M8出入口，沿路丟擲煙霧彈，並持刀攻擊制止他的余姓男子。引發騷動後，他混入人群，步行前往千慧旅館，在房內換裝、拿了煙霧彈後，他離開旅館，前往人聲鼎沸的捷運中山站商圈，進行更驚悚的第二波攻擊。

▲張文犯案用的刀械，與美國電影《浴血任務2》中的長刀類似。

▲張文在誠品南西店頂樓留下戰術背心，內有2把長刀、2把短刀。

警方調查，張文除了大量煙霧彈之外，還準備13把刀械，並自製35顆汽油彈，第一波攻擊時，他僅攜帶一部分汽油彈，所幸這些汽油彈在他與余男衝突的過程中全部損毀，未造成大規模燃燒，否則傷亡將更加慘重。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

張文預謀第三波3／殺戮計畫密謀1年8個月 谷歌地圖紅框標記「攻擊」地點超驚悚

張文預謀第三波4／三度縱火調虎離山 張文精心挑選犯案刀械藏玄機