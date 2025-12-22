騎士等紅燈遭張文砍頸「恐僅180萬補償」？蔣萬安：市府3方向協助

▲北捷19日發生隨機砍人事件，造成嫌犯在內共4死11傷。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

北捷與中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷重大悲劇，其中一名37歲蕭姓機車騎士，僅因在誠品南西店外停等紅燈，竟遭兇嫌張文持刀砍頸身亡。由於遇害地點不在捷運場站內，也非百貨館內，外界憂心恐無法適用相關保險理賠。對此，台北市長蔣萬安今（22）日回應，市府已啟動3個方向協助傷亡者與家屬，並強調社會局已彙整各界捐款，將全數用於照顧不幸的傷亡者。

騎士路邊遇害 恐僅能申請被害補償金

蔣萬安今日下午主持道路交通安全會報前接受媒體詢問表示，針對蕭姓騎士因受害地點位於道路上、非北捷或誠品南西保險涵蓋範圍，市府將從三個面向處理，第一是透過犯罪被害人保護協會的補償機制；第二是協助釐清是否有可適用的保險理賠與撫卹；第三則由社會局整合各界捐款資源，全力用在照顧傷亡者與家屬身上。

▲台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

余姓英勇民眾、誠品銀行員 理賠情形不同

回顧整起事件，除兇嫌張文外，共造成3名被害人死亡、11人受傷。其中在台北車站內英勇阻止張文點燃煙霧彈的57歲余姓民眾，除可獲北捷500萬元旅客責任保險理賠外，市府也將依《台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例》再給予600萬元撫卹金。

另名在誠品南西百貨內遭砍殺的銀行行員，北市府也將協助家屬與誠品南西方面協調相關理賠事宜；唯獨蕭姓騎士因遇害地點在百貨館外道路，後續恐僅能申請犯罪被害補償金。

法務局說明補償上限 市府續找資源

北市法務局說明，依《犯罪被害人權益保障法》規定，因犯罪致死者，遺屬可向犯罪被害人保護協會申請補償金180萬元；若為重傷案件，則依傷勢程度核發80萬至160萬元不等。至於是否能適用北捷或誠品南西的保險理賠，仍須由警檢釐清實際被害地點，並比對各單位投保範圍後才能確認。

法務局也指出，市府目前正同步彙整可運用的社會資源與民間捐款，後續若有具體補助方案，將第一時間通知受害者與家屬，現階段仍以安撫傷者與家屬、全力協助善後為優先。