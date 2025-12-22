張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

記者郭運興／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇。對此，民進黨立委王義川20日哽咽談及此事，有個畫面是犯人丟煙霧彈後，有個人趴下來倒在地上，好幾秒鐘都沒動，那個躺的地方是自己每天要走的，在經過的時候會覺得…，政治人物在這時候最好少講話，交給專業去處理。他也批評，像是國民黨主席鄭麗文、國民黨桃園市議員凌濤在這時候跳出來批評民進黨，很冷血。

王義川於節目《54陪審團》表示，大家都在關心這些政治人物的動作，第一個看到的是行政院長卓榮泰、再來是蔣萬安市長，不管政治人物怎麼表現，當然就是先防止繼續擴大，後續再來做檢討。

王義川表示，這時候去針對個人去批評，真的是沒有必要，網路上很多人講蔣萬安講得內容怎麼樣、怎麼樣，但自己沒有什麼特別的意見，災難發生後最重要的是警察跟消防出來講話，最有公信力，任何政治人物出來講話都沒有公信力。

王義川哽咽說，北車M8自己每天都會經過，有個畫面是犯人丟煙霧彈後，有一個人趴下來倒在地上，好幾秒鐘都沒動，那個躺的地方是自己每天要走的，自己在經過的時候會覺得…，政治人物在這時候最好少講話，就交給專業去處理。

王義川也批評，所以自己覺得像是國民黨主席鄭麗文、國民黨桃園市議員凌濤在這時候跳出來批評民進黨，很冷血。

▼王義川哽咽。（圖／翻攝自YouTube／新台派上線）