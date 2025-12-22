　
社會 社會焦點 保障人權

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北車站周圍19日晚間傳出隨機攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈後持刀朝人群揮砍，釀成4死11傷慘劇。北市警方今(22日)公開調查進度，表示張文在當天下午3時48分開始縱火擾亂警方，實行他殺人計畫的第一步；而在這之前，張文在3時27分到中山區一家便利商店買豆漿，並在座位區停留約10分鐘，這瓶豆漿也是張文的「最後一餐」。

▲▼張文人生最後一餐，是到中山區一處超商買豆漿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲張文案發當天下午3時27分走進中山區一家超商買豆漿。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器追查，發現張文策劃許久，不但上網查資料、勘查地圖、採買裝備，且早在17日下午3時45分就自租屋處獨自一人將物品搬進下榻的旅館；案發當天19日下午3時27分許，張文走進中山區一家超商內，當時他身穿米色外套、頭戴鴨舌帽，身上還斜背包包，手中拿著一瓶豆漿走到櫃台，還從小零錢包中拿出千元大鈔結帳。

張文買完豆漿後，在超商的座位區停留約10分鐘，雙手交疊放在下巴處，一副若有所思的模樣，還不時看看抬手看看腕上的手錶確認時間，似乎是在醞釀發動計畫的情緒；而桌上的這一杯豆漿，也是張文人生最後一餐。

▲▼張文人生最後一餐，是到中山區一處超商買豆漿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲張文結帳後獨自坐在超商座位區，雙手交疊沉思約10分鐘。（圖／記者張君豪翻攝）

隨後張文於3時48分於林森北路159巷內縱火燒毀重機；3時51分又在長安東路一段處縱火。警方調閱監視器追查，發現張文4時40分時騎著一輛紅色機車前往公園路租屋處，並於4時53分再度縱火離開。

張文十分狡猾，為了讓殺人計畫的效益最大化，削減警方、消防救援人力，以及盡可能拖延警方追查時間，張文除了在北市三處分別縱火讓警方疲於奔命外，沿路還不斷變裝、變換交通工具製造斷點，一度換騎Ubike在街道上穿梭，最後身穿雨衣、刻意遮臉躲避攝影機，於4時59分拖著裝滿煙霧彈、汽油瓶的行李箱走進北捷M8出口犯案。

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文深知縱火後會被監視器拍下，不斷變裝、換交通工具製造斷點，拖延警方追查時間。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，張文性格孤僻，回溯至12月初，皆無發現張文在網路上或在現實中有與人互動接觸的痕跡，且張文生活相當簡單，沒有任何電子錢包帳號，也未有虛擬貨幣冷錢包裝置，唯一的金流就是張母關愛兒子的小額接濟金，未料大部分卻成為張文發動隨機殺人計畫的裝備採買資金，在發動計畫前、人生的最後，也僅僅是到超商簡單地買了一瓶豆漿。

▼張文於下午4時59分穿著連身雨衣、拖行李箱走進北捷M8出口，開始實施隨機殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」　雙手交疊沉思

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

台北捷運隨機殺人案震驚社會，兇嫌張文也墜樓身亡，他的背景也陸續曝光，據悉，三、四年前他曾在台中北區一處社區擔任保全，但任職不到兩個月就離職。

藍委問張文算不算社會邊緣人？　衛福部：3個月內研議新興族群

藍委問張文算不算社會邊緣人？　衛福部：3個月內研議新興族群

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

