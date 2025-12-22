　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

▲知名漫畫家鹿子病逝。（圖／翻攝ヤンマガ日常ch）

▲知名漫畫家鹿子病逝。（圖／翻攝ヤンマガ日常ch）

記者曾羿翔／綜合報導

日本人氣歷史漫畫《滿洲鴉片小隊》（日文：満州アヘンスクワッド）負責作畫的漫畫家鹿子（しかこ）已於2025年11月8日病逝，終年37歲，消息由漫畫出版社講談社與《週刊Young Magazine》編輯部透過官方平台證實。鹿子過去長期與罕見癌症「脈絡膜惡性黑色素瘤」抗爭，在病中仍堅持創作，最終不敵病魔離世。

綜合日媒報導，《滿洲鴉片小隊》是由門馬司原作、鹿子作畫的青年漫畫，自2020年4月起在講談社旗下網路平台及雜誌連載，以二戰前的滿洲國黑暗地下世界為舞台，講述日方勇與中國女子麗華在鴉片製造與販售中的糾葛故事，深具歷史與犯罪懸疑色彩，累積大量讀者支持。作品截至2025年11月已出版22卷單行本，並於今年4月曾宣布發行量突破300萬本。

▲知名漫畫家鹿子病逝。（圖／翻攝ヤンマガ日常ch）

▲鹿子曾因健康狀況在社交平台表示需專心治療。（圖／翻攝ヤンマガ日常ch）

今年10月，鹿子曾因健康狀況在社交平台表示需專心治療，因此作品改為不定期更新，令粉絲憂心其狀況。官方今天進一步指出，鹿子生前曾多次表達希望有人能代筆完成作品的強烈意願。為了尊重她的遺願，《滿洲鴉片小隊》的連載將持續進行，並尋找適合的作畫接手者，具體安排將在官方X（原Twitter）及雜誌上公布，不會腰斬作品。

鹿子的離世讓漫畫界及粉絲震驚哀悼，同時也激起廣大支持者對作品後續的關注與期待，希望這部深具特色的作品能在他的遺志下延續下去。

▼《滿洲鴉片小隊》是由鹿子作畫的青年漫畫。（圖／翻攝自鹿子X）

▲滿州鴉片小隊。（圖／翻攝自鹿子X）

▲滿州鴉片小隊。（圖／翻攝自鹿子X）

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用
張文砍人案北捷被疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面
「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異
東吳學生辣問統獨立場　鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

阿信想加入F3！　周渝民虧：年紀最大XD

鹿子日韓要聞漫畫

