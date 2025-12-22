疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

▲日本滋賀縣一名38歲男性上班族，慘遭自稱「台灣女性」的人士詐騙資產。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本滋賀縣大津市一名38歲男性上班族，透過社群平台認識自稱「台灣女性」的網友後，遭對方以戀愛話術結合加密貨幣投資誘騙，對方聲稱短期交易「勝率100％」，男子深信不疑，陸續匯出約940萬日圓（約新台幣188萬元）投資，結果因此受騙，警方已依社群平台型戀愛詐騙展開調查。

根據日媒《京都新聞》，滋賀縣警大津署20日公布案情指出，受害男子今年10月17日透過社群平台結識該名自稱台灣籍女性的對象，雙方隨後轉往通訊軟體LINE聯繫，對方逐步取得男子信任後，開始談論投資話題。

警方說明，該名女子向男子表示，自己透過虛擬貨幣短期交易獲利，並聲稱願意分享「最新知識」，強調投資成功率達到100％，藉此誘使男子投入資金。

受害男子在對方指示下，從10月中至12月6日期間，分6次將加密資產匯入指定地址，總金額約940萬日圓。然而，事後發現無法提領資金，才驚覺受騙並報警。

大津署指出，該案屬於典型的「網路社群型戀愛詐騙」，目前正針對資金流向與相關帳戶展開調查，呼籲民眾提高警覺，對於透過網路結識、涉及投資或金錢往來的對象務必審慎查證，以免落入詐騙陷阱。