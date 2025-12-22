　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

▲▼日圓,日元,女性詐騙,詐欺。（示意圖／VCG）

▲日本滋賀縣一名38歲男性上班族，慘遭自稱「台灣女性」的人士詐騙資產。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本滋賀縣大津市一名38歲男性上班族，透過社群平台認識自稱「台灣女性」的網友後，遭對方以戀愛話術結合加密貨幣投資誘騙，對方聲稱短期交易「勝率100％」，男子深信不疑，陸續匯出約940萬日圓（約新台幣188萬元）投資，結果因此受騙，警方已依社群平台型戀愛詐騙展開調查。

根據日媒《京都新聞》，滋賀縣警大津署20日公布案情指出，受害男子今年10月17日透過社群平台結識該名自稱台灣籍女性的對象，雙方隨後轉往通訊軟體LINE聯繫，對方逐步取得男子信任後，開始談論投資話題。

警方說明，該名女子向男子表示，自己透過虛擬貨幣短期交易獲利，並聲稱願意分享「最新知識」，強調投資成功率達到100％，藉此誘使男子投入資金。

受害男子在對方指示下，從10月中至12月6日期間，分6次將加密資產匯入指定地址，總金額約940萬日圓。然而，事後發現無法提領資金，才驚覺受騙並報警。

大津署指出，該案屬於典型的「網路社群型戀愛詐騙」，目前正針對資金流向與相關帳戶展開調查，呼籲民眾提高警覺，對於透過網路結識、涉及投資或金錢往來的對象務必審慎查證，以免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廣末涼子「時速185公里」追撞車禍！　日檢提出簡易起訴

俄參謀本部中將遭暗殺！「車門噴飛」爆炸慘況曝　疑烏克蘭策畫

大陸團客消失　京都住宿房價直接砍半！一晚僅剩「不到台幣600元」

挺8月孕肚抓姦！　她活活打死「丈夫床上裸女」被判4年

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

南韓私下接觸俄羅斯官員談北韓核武　俄方否認反成「關鍵訊號」

2028總統大選暖身！　CNN民調揭「范斯、紐森」呼聲最高

25歲空姐陳屍飯店房間！　恐怖前夫「跨國跟蹤」狂刺15刀

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

廣末涼子「時速185公里」追撞車禍！　日檢提出簡易起訴

俄參謀本部中將遭暗殺！「車門噴飛」爆炸慘況曝　疑烏克蘭策畫

大陸團客消失　京都住宿房價直接砍半！一晚僅剩「不到台幣600元」

挺8月孕肚抓姦！　她活活打死「丈夫床上裸女」被判4年

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

南韓私下接觸俄羅斯官員談北韓核武　俄方否認反成「關鍵訊號」

2028總統大選暖身！　CNN民調揭「范斯、紐森」呼聲最高

25歲空姐陳屍飯店房間！　恐怖前夫「跨國跟蹤」狂刺15刀

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

中職修正兩項規章！釘鞋顏色解禁　二軍停賽改判9比0確保客隊權益

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

回應歐盟乳製品反補貼案初裁　陸商務部：願與歐方妥善處理貿易摩擦

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

【不理解但尊重】小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

國際熱門新聞

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

美前童星流落街頭　邋遢憔悴被拍到

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

馬克宏宣布：法國啟動建造新核動力航艦　噸位翻倍

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

2025全球觀光客最愛去的城市是它！

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

天生雙陰道！情色網美宣布引退

UNIQLO母公司宣布加薪！　畢業生最高漲12%

健身被要求「小聲一點」　女失控狂揍店員臉

路透：美國在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

更多熱門

相關新聞

南韓私下接觸俄羅斯官員談北韓核武

南韓私下接觸俄羅斯官員談北韓核武

南韓外交部北韓事務官員近期低調訪問莫斯科，與俄羅斯外交部北韓事務特任大使布林米斯特羅夫（Oleg Burmistrov）進行非對外公開會談，討論北韓核武與導彈問題。

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」

日本H罩杯女神降臨SWAG　聖誕夜火辣首播

日本H罩杯女神降臨SWAG　聖誕夜火辣首播

日本核電發展里程碑　「柏崎刈羽」恐重啟

日本核電發展里程碑　「柏崎刈羽」恐重啟

高市民調走高　67%認「沒必要」撤台灣有事

高市民調走高　67%認「沒必要」撤台灣有事

關鍵字：

日韓要聞日本滋賀縣台灣女性詐騙戀愛詐騙加密貨幣

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

福原愛本來沒想再嫁！

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面