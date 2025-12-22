　
國際

南韓私下接觸俄羅斯官員談北韓核武　俄方否認反成「關鍵訊號」

▲▼南韓外交部官員訪莫斯科，與俄外交當局人士進行檯面下接觸。（示意圖／VCG）

▲南韓外交部官員訪莫斯科，與俄外交當局人士進行檯面下接觸。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部北韓事務官員近期低調訪問莫斯科，與俄羅斯外交部北韓事務特任大使布林米斯特羅夫（Oleg Burmistrov）進行非對外公開會談，討論北韓核武與導彈問題。南韓外交消息人士指出，此舉主要希望俄羅斯在北韓問題扮演關鍵角色。不過，俄羅斯外交部強烈否認有任何官方協商，稱此次活動屬學術界交流。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，此次韓俄外交當局在檯面下的接觸，是自去年10月北韓（朝鮮）派遣部隊參與俄烏戰爭、導致南韓與俄羅斯關係緊張後，兩國北韓事務官員罕見的接觸。南韓方面預計藉由此次非公開訪問，向俄方表達對北韓核武與導彈威脅的關切，以及呼籲俄羅斯在促進北韓重返對話桌上發揮關鍵角色。

南韓外交部亦在19日的總統業務報告中指出，將持續關注俄烏戰爭的停戰動態，並藉由韓俄關係復原過程中，推動俄方對半島問題展現建設性作為。

俄羅斯方面則強烈否認，表示相關報導意在挑起俄國與北韓之間的不信任，是對兩國全面戰略夥伴關係的干擾。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）強調，俄方並未與南韓進行任何正式協商，也不會討論北韓核問題，並稱俄方在對北合作上的立場一貫、原則性明確，不受政治因素左右。

俄方此番強烈否認，也被分析人士視為對北韓的外交示意，以免激化莫斯科與平壤的關係。

《朝鮮日報》等韓媒分析，這次接觸可能屬於所謂「1.5軌道」交流，即半官方、半民間形式的非正式接觸。透過與學術界或智庫人員的互動，南韓外交部能在保持低調的同時，進行政策與安全議題的意見交換。

南韓國家戰略研究院專家指出，俄方的否認反而間接證明會談具有實質內容，且俄羅斯正在為未來可能的外交正常化作準備，特別是在烏克蘭停戰協議取得進展後，俄方可能需要重新評估與南韓及北韓的互動模式。

此外，報導也指出，南韓外交部與國安高層正積極布局北韓核議題的多邊合作。南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛訪美後於當地時間20日在記者會表示，將在新年啟動與美國在鈾濃縮、使用後核燃料再處理及核潛艇等議題的同步合作計畫，並將訪問日本與日方討論日韓及美日韓合作事宜，以因應半島及地區安全局勢的變化。

12/20 全台詐欺最新數據

日韓要聞北韓朝鮮南韓俄羅斯訪俄莫斯科核武俄烏戰爭

