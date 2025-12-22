地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返國

▲泰國12歲少女遭母親逼迫在東京賣淫，近日將能返回泰國。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京近日發生一起駭人聽聞的跨國人口販運案。一名當時年僅12歲的泰國籍少女，今年6月遭生母帶往東京後惡意遺棄，被迫在一家非法個人包廂按摩店從事性服務，短短40天內接客達70人。少女9月隻身逃往移民局求救，近日傳出好消息，日泰雙方已達成返國協議，少女將在近日重返泰國家鄉。

＊狠母帶往日本隨即棄置 52歲店主逼「1天接2客」

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，這名目前13歲（案發時12歲）的泰國少女，是在今年6月底，由29歲的母親以15天短期觀光簽證的名義帶入日本。沒想到，抵達日本後母親隨即將其遺棄，導致少女落入東京都文京區湯島一家非法按摩店。

警視廳調查發現，52歲的店主細野正之將少女軟禁店內生活並提供住宿，隨後威脅少女提供性服務。在受困的40多天裡，少女被迫接待了約70名男性客人，換算下來幾乎每天都要滿足2名成年男性的生理需求。這種地獄般的生活，直到今年9月中，少女趁隙逃出並奔向東京出入國在留管理局哭訴求援，整起案件才東窗事發。

＊少女淚願：想見祖父母、想回學校唸書

少女在接受保護時，曾向日方調查人員哭著表示，「我想回泰國，我想見祖父母，我想回到國中唸書。」據了解，少女目前被列為人身買賣案件受害者，由日本國內相關支援機構的妥善安置。

由於少女的心願明確，日本政府相關單位、警方、外務省與泰國駐日大使館近日展開最終協調，決定於近期內將少女送返泰國。回到故鄉後，她預計將先進入當地的兒童保護機構生活，並由泰國政府接手後續的教育與心理輔導。

＊母親在台落網！跨國人身販運網絡浮出水面

案件的另一名關鍵人物——少女的母親，其行蹤也已明朗。報導指出，這名29歲的泰籍母親在遺棄親生女兒後，潛逃至台灣並涉嫌從事賣淫行為，10月底已遭台灣警方逮捕。泰國警方已對其發布人身販運罪的逮捕令，台灣當局表示，若日方無進一步調查需求，預計將在今年年底前，將這名狠心母親遣送回泰國受審。

目前，日本警視廳已將按摩店經營者以違反《兒童福祉法》等罪名正式起訴，並正與泰國警方聯手，深度調查這起涉及「親屬販運」的跨國犯罪鏈，誓言查出背後是否還有更大的仲介組織。