大陸團客消失　京都住宿房價直接砍半！一晚僅剩「不到台幣600元」

▲日本京都嵐山「竹林小徑」，是近年最受歡迎的觀光景點之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本熱門觀光城市京都，近年因大量外國觀光客湧入而導致住宿價格高漲，然而近期卻明顯慘跌。隨著日本首相高市早苗11月初在眾議院提到「台灣有事」，中國政府呼籲團體旅客取消赴日，中國團客人數驟減，導致大量訂房遭到取消，京都車站附近等多家大型飯店被迫降價求售，甚至跌到每晚3000日圓（約新台幣600元）。

根據日媒《TBS News》，日本關西地區過去因直飛中國航班密集，一向是中國旅客最集中的地區，其中京都因擁有大型客運轉運站、適合團客移動，加上客房數量充足，京都車站周邊飯店長期深受中國團體客青睞。然而，隨著中國政府呼籲取消赴日旅遊，首當其衝的正是團體旅遊市場。

節目指出，自從相關動向出現後不到1個月，京都飯店價格便快速反映市場變化。原本在2024年12月，京都平均客房單價仍高達2萬601日圓（約新台幣4122元），但截至本月18日下午，多數飯店價格已跌至4000日圓區間（約新台幣800元），甚至出現3000日圓台的房價，8000日圓以上反而成為「相對高價」。

京都某連鎖飯店更開出2人1房、每晚僅4112日圓的優惠價格。

▲日本京都府京都市東山區，店員手持中文告示牌，在通往清水寺的道路指揮交通。（圖／達志影像／美聯社）

評論員星浩指出，他在2024年造訪京都三十三間堂時，現場擠滿大量中國遊客，如今人潮明顯減少，旅客人數呈劇烈落差，直接反映在房價調整上。節目來賓也轉述觀光業者心聲，坦言雖然價格下跌有助刺激需求，但對於這波低迷將持續多久，業界仍感到不安。

除了京都，大阪住宿市場同樣面臨壓力。航空與旅遊記者鳥海高太朗表示，大阪民宿出現嚴重空房情況，與供給快速擴張有關。為了迎接大阪關西萬博（2025世界博覽會），大阪市近年大力推動「特區民宿」，允許一年365天營業，使民宿房間數量從2022年的9059間，暴增至2025年的1萬6616間，供給大幅增加卻未能完全消化。

報導指出，多個大阪民宿物件出現6至7成折扣卻仍乏人問津，部分物件2晚價格從3萬日圓下殺至1萬3000日圓左右。另一方面，民宿房間激增也衍生垃圾、噪音汙染等糾紛，大阪市已決定於2026年5月停止特區民宿新申請。

至於旅遊時機，鳥海高太朗分析，2月屬於日本旅遊淡季，加上中國春節過後旅客人數可能減少，將是價格相對實惠的時段，對於有意出遊的旅客而言，或許是值得留意的「撿便宜」時機。