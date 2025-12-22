發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」　衛星無法進入軌道

▲日本在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射搭載準天頂衛星系統「引路者5號」的H3型運載火箭。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本今（22）日上午在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射新型H3火箭8號機，搭載素有「日本版GPS」之稱的準天頂衛星系統「引路者5號」。然而，發射後第2節引擎卻提早停止燃燒，導致火箭速度未達預期，最終未能將衛星送入預定軌道，日本文部科學省證實此次發射已判定為失敗。

根據日媒《日本放送協會》、《朝日新聞》，H3火箭8號機原本計畫於本月7日發射，但因搭載設備出現問題而延期。17日再次排定發射時，發射台冷卻注水系統出現異常，導致火箭自動緊急停止，經調整操作流程後才重新啟動此次發射。H3火箭由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱重工業共同開發，是大型火箭H2A的後繼機型，主打低成本及提升其可靠性。

1號機曾發射失敗，但2號機以後連續成功發射5次。

本次搭載的「引路者5號」衛星，屬於準天頂衛星系統（QZSS），具有類似GPS的定位功能，主要提供高精度位置資訊，並改善高樓或山區訊號遮蔽問題，同時支援智慧型手機定位及緊急地震速報等應用。

日本政府原計畫透過此次發射，使衛星數量從5號機增加至6號機，並於明年2月發射「引路者7號」，達成7號機完整運行體制，即便美國等其他國際衛星無法使用，也能在此狀況下獨立提供精準定位。

JAXA指出，H3火箭採二段式設計，第2段使用「LE-5B-3」液體氫氧引擎，全長約2.8公尺、重量約300公斤，可重複點火與停止。此次發射中，第2段引擎原計畫執行兩次燃燒，第一次燃燒順利，但第二次燃燒過早停止，使火箭速度不足，導致衛星無法進入預定軌道。JAXA將評估是否透過信號指示自毀或讓衛星自然落回地面。

JAXA榮譽教授的川泰宣分析，火箭速度略有不足，加上高度下降，認為是此次發射失敗的主要原因。他指出，「在某些情況下，即使引擎提前停止，仍可能進入軌道，但本次狀況不符合條件，火箭陷入緊急狀態。」

H3火箭的下一次發射預定於明年2月1日，將搭載「引路者7號」衛星，政府預計與5號機到7號機共3顆衛星開發費用約為1000億日圓（約新台幣200億元），期望完成7機體制，確保日本能獨立提供穩定、精準的定位服務。