生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

▲口罩哥「掛一堆口罩」回應輿論。（圖／翻攝自臉書／游勝綸 Vic）

▲口罩哥「掛一堆口罩」回應輿論。（圖／翻攝自臉書／游勝綸 Vic）

記者周亭瑋／綜合報導

當年爆紅的「涼糕哥」（游勝綸），因出色外表深受婆媽喜愛，但近日卻遭控食安問題、無照擺攤、拖欠律師費與車禍賠償等。昨日，他在臉書上傳一張身上掛滿口罩的照片，疑以諷刺手法回應輿論，引發網友熱烈討論。

爭議纏身　游勝綸「口罩裝」回應

面對外界質疑，涼糕哥昨日在臉書發文曬照，只見他不僅戴著黑色口罩，身上還掛滿淡藍色口罩，造型格外醒目，似乎以誇張方式回應外界，對其未戴口罩販售食品的批評。

貼文曝光後，不少粉絲力挺，直呼「很棒！就是要這樣！支持」、「這個心態我喜歡」、「老闆就是專業」；另外，也有許多網友笑回，「我以為老闆穿今年流行的外套和圍巾」、「會不會下次連頭都要包」、「檢舉人：浪費口罩」、「昨天看到他在穿搭，笑到一直流眼淚」、「聖誕樹概念」。

▲▼涼糕哥游勝綸擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多。（圖／翻攝自Facebook／游勝綸 Vic）

▲涼糕哥雖然爆出爭議，仍擁有一票支持者。（圖／翻攝自臉書／游勝綸 Vic）

食安爭議引發關注　衛生局依法介入

根據民眾爆料內容指出，游勝綸在夜市或市場擺攤販售涼糕時，儘管正與顧客交談或處理食物，卻未佩戴口罩，導致唾液噴濺至食品上的風險增加。此外，爆料者也質疑其在處理金錢後直接切換至切割涼糕的動作，不符合食品衛生操作規範。

針對此案，新北市衛生局表示將依據《食品安全衛生管理法》相關規定進行實地稽查。根據該法第8條所訂定之「食品良好衛生規範準則（GHP）」，從業人員在處理食品時應具備適當的防護措施。若查獲不符規定之處，衛生局將限期要求業者改善；倘若屆期仍未改善，可處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。此外，針對其未進行食品業者登錄之行為，當局也將責令限期完成登錄，確保其商業行為納入追蹤管理。

每日新聞精選

12/20 全台詐欺最新數據

福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢
張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

