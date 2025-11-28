社群帳號被鎖急壞！高雄男假冒駭客幫解鎖　6人上當慘噴5萬

▲高雄假駭客謊稱幫解鎖帳號，6人上當噴5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市警察局刑事警察大隊近日偵破一起假駭客詐騙案件，林姓嫌犯在社群平台上謊稱能提供解除社群帳號封鎖等服務，但經警方深入調查，發現被害人帳號恢復正常根本就不是因為林男協助，而林涉嫌詐欺解鎖費用，騙走6名被害人5萬元，日前已遭警方查緝到案。

刑大日前接獲民眾報案，在社群平臺看到涉案人張貼可幫助解除社群帳號封鎖、尋人及查找地址，甚至還有駭客攻擊（破解程式、阻斷式攻擊、監控）的廣告服務。

▲▼高雄假駭客謊稱幫解鎖帳號，6人上當噴5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，6名被害人在付費共新台幣5萬元後，被封鎖的帳號雖然已恢復正常，卻發現並非不是因為林的協助才被解鎖，才驚覺遭林嫌詐欺，而且事後還被他封鎖。

刑大獲報後即組成專案小組展開調查，經查調資料及蒐證完備後，報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，於日前前往執行搜索、拘提，成功查獲林姓主嫌，同時起獲手機、帳戶存摺本等關鍵證物。

高雄市警察局刑警大隊大隊長鄢志豪呼籲，民眾使用網路帳號如遭盜用、冒用或封鎖停權等，宜尋求正式官方管道(網站)進行申請恢復使用權，切勿輕信來路不明的廣告或帳號，避免落入詐騙陷阱。

如有任何標榜「快速解封」、「內部後門」、「黑客技術」等疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證，以保障自身權益。