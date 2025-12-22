預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

▲恐攻案後，網上出現許多恐嚇言論。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

27歲男子張文日前於台北車站與中山商圈發動隨機攻擊，造成4死11傷的重大慘劇，隨後，社群平台出現多篇恐嚇性貼文，揚言進行「無差別攻擊」或散佈暴力模仿言論，引發社會高度不安。針對警方查獲相關嫌疑人，檢察官裁定以新台幣5萬元交保一事，網上掀起質疑聲浪，而律師陳君瑋也發文分析關鍵。

隨機攻擊引發模仿效應 網路恐嚇言論四起

在張文案發生後，網路空間出現大量具威脅性的言論，內容包括預告攻擊地點與效法作案手法。這類言論不僅加劇了搭乘大眾運輸工具民眾的心理壓力，也迫使警方加強巡邏與網路偵蒐。

針對相關案件僅以5萬元交保，引發外界質疑「為何不用羈押？」律師陳君瑋直言，若僅是以文字散播恐怖攻擊訊息，仍須回歸現行法條評價。

法律分析：恐嚇罪與社會秩序維護法之適用

陳君瑋表示，依《刑法》第305條規定，若以加害生命、身體、自由、名譽或財產之事恐嚇他人，並致生安全危害，最重可處2年以下有期徒刑；若屬於散布謠言、影響公共安寧，則多半適用《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，最重僅處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，刑度本就有限。

他進一步說明，檢察官在是否羈押的判斷上，會考量案件是否造成實際損害、是否有共犯結構，以及是否存在逃亡或再犯風險。由於相關恐嚇行為並未造成具體傷害，法定最重刑度又僅2年，通常難以認定有羈押必要，因此多以交保處分。

▲內政部表示，農曆年前各地重大活動，共部署警民力共1萬7295人次。（圖／記者張君豪翻攝）

為何僅以5萬元交保？

至於交保金額僅5萬元是否過低，陳君瑋指出，保釋金並非懲罰，而是確保被告不逃亡、不再犯。金額高低會依被告的身分、經濟能力評估，該案被告為大學生，5萬元是否足以產生警惕效果，屬於檢察官依個案經驗所作的裁量判斷。

法律程序與公共安全的衡平

根據《刑事訴訟法》第101條及101-1條之規定，羈押必須符合特定要件，如犯罪嫌疑重大、有逃亡或勾串共犯之虞。雖然「預防性羈押」可用於防止被告反覆施行特定犯罪（如放火、性侵害等），但對於單純言論恐嚇且為初犯、無前科的學生，法院多傾向採取較輕微的保全措施。

法學專家提醒，儘管司法程序需遵循比例原則，但網路空間非法外之地。散佈「無差別攻擊」之言論，除了面臨前述刑責與罰鍰外，若造成公眾恐慌導致特定場所營運受損，受害者亦可依法提起民事損害賠償訴訟。在社會動盪時期，司法裁量除考量被告權益外，如何兼顧社會安定感與預防仿效行為，仍是目前法界持續討論的議題。

