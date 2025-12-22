　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲恐攻案後，網上出現許多恐嚇言論。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

27歲男子張文日前於台北車站與中山商圈發動隨機攻擊，造成4死11傷的重大慘劇，隨後，社群平台出現多篇恐嚇性貼文，揚言進行「無差別攻擊」或散佈暴力模仿言論，引發社會高度不安。針對警方查獲相關嫌疑人，檢察官裁定以新台幣5萬元交保一事，網上掀起質疑聲浪，而律師陳君瑋也發文分析關鍵。

隨機攻擊引發模仿效應　網路恐嚇言論四起

[廣告]請繼續往下閱讀...

在張文案發生後，網路空間出現大量具威脅性的言論，內容包括預告攻擊地點與效法作案手法。這類言論不僅加劇了搭乘大眾運輸工具民眾的心理壓力，也迫使警方加強巡邏與網路偵蒐。

針對相關案件僅以5萬元交保，引發外界質疑「為何不用羈押？」律師陳君瑋直言，若僅是以文字散播恐怖攻擊訊息，仍須回歸現行法條評價。

法律分析：恐嚇罪與社會秩序維護法之適用

陳君瑋表示，依《刑法》第305條規定，若以加害生命、身體、自由、名譽或財產之事恐嚇他人，並致生安全危害，最重可處2年以下有期徒刑；若屬於散布謠言、影響公共安寧，則多半適用《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，最重僅處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，刑度本就有限。

他進一步說明，檢察官在是否羈押的判斷上，會考量案件是否造成實際損害、是否有共犯結構，以及是否存在逃亡或再犯風險。由於相關恐嚇行為並未造成具體傷害，法定最重刑度又僅2年，通常難以認定有羈押必要，因此多以交保處分。

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部表示，農曆年前各地重大活動，共部署警民力共1萬7295人次。（圖／記者張君豪翻攝）

為何僅以5萬元交保？

至於交保金額僅5萬元是否過低，陳君瑋指出，保釋金並非懲罰，而是確保被告不逃亡、不再犯。金額高低會依被告的身分、經濟能力評估，該案被告為大學生，5萬元是否足以產生警惕效果，屬於檢察官依個案經驗所作的裁量判斷。

法律程序與公共安全的衡平

根據《刑事訴訟法》第101條及101-1條之規定，羈押必須符合特定要件，如犯罪嫌疑重大、有逃亡或勾串共犯之虞。雖然「預防性羈押」可用於防止被告反覆施行特定犯罪（如放火、性侵害等），但對於單純言論恐嚇且為初犯、無前科的學生，法院多傾向採取較輕微的保全措施。

法學專家提醒，儘管司法程序需遵循比例原則，但網路空間非法外之地。散佈「無差別攻擊」之言論，除了面臨前述刑責與罰鍰外，若造成公眾恐慌導致特定場所營運受損，受害者亦可依法提起民事損害賠償訴訟。在社會動盪時期，司法裁量除考量被告權益外，如何兼顧社會安定感與預防仿效行為，仍是目前法界持續討論的議題。

►都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

生活熱門新聞

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

更多熱門

相關新聞

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

台北車站日前發生隨機殺人事件後，網路隨即出現恐嚇言論，引發社會高度不安。橋頭地檢署指出，經查該篇恐嚇原始貼文 IP 顯示位於越南，疑似透過境外 IP 發文，而橋頭地檢署一大早發佈新聞表示一名男子涉嫌在社群平台 Threads 轉傳，引發社會恐慌，現在已經將他拘提到案，最後諭令5萬交保。

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

關鍵字：

台北攻擊恐嚇言論法律分析交保爭議社會安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面