「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

▲Cheap發聲明喊告。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬網紅Cheap今（22）日在臉書發表強硬聲明，表示遭網友影射收受中共資金，揚言對不實指控與影射言論提告。他指出，此事起源於YouTuber「說真話的徐某人」公開一段音檔，聲稱中共試圖收買網紅，並要求不得批評習近平，此舉讓大批網友將矛頭指向自己、丁特、鐘明軒等人，讓他忍無可忍。

被指收紅錢 Cheap怒喊告

YouTuber「說真話的徐某人」近日公開一段音檔，聲稱中共想收買他，同時強調底線是「不能罵習近平」。音檔曝光後，網路上開始出現大量影射言論，更將矛頭指向Cheap、丁特、鐘明軒、館長等人。

面對外界的影射，Cheap毫不客氣反擊，直言「笑死，我不敢罵習近平？」他表示，與其含沙射影，不如直接指名道姓說他收了中國的錢，「懷疑我的人，直接說我收紅錢，我會請律師一個個告，然後請台灣檢調好好調查我，如何？一翻兩瞪眼。」

影射照告不誤

Cheap強調，不只針對直接指控的提告，「影射我也會一起告，你以為沒事喔？」同時，他引用學者翁達瑞的話指出，「阻止抹黑的方法就是提告」

狠酸政治操作與抹紅文化

在貼文中，Cheap火力全開，批評部分人將「愛國主義」當成政治工具，直言「愛國主義是無賴最後的避難所，這句話簡直是為你們量身打造。」他也痛批，這些人從不理性討論，無論大罷免、拒發一萬元或拒絕副署，通通都能被包裝成「為了國家好」。

辯不過就抹紅？Cheap直言厭煩

Cheap直指，當對方發現辯不過、邏輯說不通時，最簡單的方式就是抹紅，「說你是中共同路人、收了他們的錢，那麼一切就說得通了。」

最後，他犀利表示，「說我收紅錢的，拿出證據來，或是不用拿證據，直接指名道姓說我收中國的錢，我一定會去告你，讓法院來調查。如果你覺得抹紅我可以拯救你們的選票，那麼請繼續你的表演。」

