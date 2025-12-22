台中男恐怖留言「跟原計畫不一樣！同夥表示失敗」　深夜羈押禁見

▲台中張姓男子在網路留下「原計畫是大規模隨機殺人事件」等語，台中地檢署檢察官晚間複訊後聲押禁見獲准。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

27歲男子張文19日在台北車站、南西誠品犯下無差別攻擊案，釀4死（含張文）11傷慘劇，案後台中地檢署接獲有1名張姓民眾，在網路平台發文「不一樣吧！原計畫是大規模隨機殺人事件，不是快閃，難怪同夥表示失敗」等語，檢方認嚴重危害社會大眾安全，21日上午在台中市清水區查獲張男，檢察官晚間複訊後認其涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌重大，向台中地院聲押禁見獲准。

台中地檢署指出，20日上午7時2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友，在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷～哇塞～難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論。

台中地檢署認該留言已嚴重危害社會大眾安全，立即指派檢察官黃鈺雯，指揮新北市警局三峽警分局及法務部調查局航業調查處，在21日上午10時20分，拘提留言的犯嫌張姓男子到案，經張男同意後，檢警前往張男的台中市清水區住處搜索，當場查扣手機及SIM卡。

經綜合相關證人證述、警方數位證物勘查報告、美商Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，檢察官複訊後認定張男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇安全等罪嫌重大，且有勾串共犯、逃亡及反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院裁准。

台中地檢署強調，為防範、杜絕類似事件或恐怖攻擊情事發生，已依台灣高檢署指示，即時成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合轄區警、調、廉、移民等相關單位成立聯繫平台，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、即時處置，確保社會安全。

台中地檢署嚴正呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全之言論，以免觸法並造成社會恐慌，對於任何危害公眾安全的不法行為，必將依法從嚴從速究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與人民生命安全。