假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

▲ X帳戶強制顯示用戶所在國家或地區。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國富豪馬斯克旗下社群平台X於21日啟動新功能，強制顯示用戶真實所在地位置，意外揭穿大批冒充美國民眾和加薩記者的假帳號。不過這項措施雖有助打擊假訊息，卻也令用戶面臨新的安全風險。

綜合《福斯新聞》等外媒，多個擁有數十萬粉絲的熱門帳號在新功能上線後現形，其中一個自稱「愛國者」的「@1776General_」帳號擁有14萬粉絲，個人簡介聲稱是「憲政主義者、愛國者和純正美國人」，系統卻顯示他實際位置在土耳其。該名用戶隨即辯稱，「我從事國際業務，目前在土耳其簽一份合約」。另一個「@AmericanVoice__」帳號擁有逾20萬追蹤者，被揭露是在南亞經營後直接刪除帳號。

加薩相關假帳號也被揭穿，聲稱「加薩在地記者」的「@AbujomaaGaza」帳號擁有逾19.7萬名粉絲，但系統顯示他人在波蘭。儘管他22日上傳疑似在加薩現場的影片反駁，真實性仍引發網友質疑。

X產品負責人比爾（Nikita Bier）說明，「用戶閱讀X內容時，應能驗證其真實性，這對了解世界重要議題至關重要。」且新功能不僅顯示國家位置，還會標示用戶是否使用VPN連線。

對台灣用戶而言，位置顯示「TAIWAN」可能成為網軍鎖定目標，專家建議可將顯示的位置由「國家」改為「地區」，或考慮敏感議題使用不同帳號討論，並避免綁定個資以降低風險。

▼ 可將顯示位置由國家改為地區。（圖／翻攝自X）