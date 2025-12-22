　
政治

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

▲▼民進黨發言人吳崢今（22日）召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對發動大罷免，民進黨團總召柯建銘昨指出，每周三都會跟總統兼任黨主席賴清德開會報告，賴清德都知道，開會大家也都贊成。對此，民進黨發言人吳崢今（22日）表示，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，節目於21日上午播出。陳水扁好奇詢問，當時發動大罷免前是否跟黨或黨團溝通過？柯建銘說，自己在立法院這麼久，絕對謹守分際，不會自作主張，是謀定而後動，每周三也都會跟總統兼任黨主席賴清德開會報告，賴清德都知道，開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。

▲▼民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

民進黨發言人吳崢今（22日）受訪回應，府院黨每周三有例行溝通會議，柯總召可能是指這個部分。府院黨平台溝通會議，各個單位針對自己業務與當前情勢彙整報告。

吳崢指出，溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，討論事情非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

吳崢也說，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。

吳崢認為，柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

 
每日新聞精選

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病
獨／張文恐攻資金來源曝！　極端存錢全買殺人武器
余家昶正面曝光！　母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」
隨機殺人震撼國際！　外國網友：台灣太安全以為街頭表演
警見「忍者背武士刀」急攔查！　竟是在地名人
遭張文殺害騎士「也是英雄」　網曝他生前1動作：別忘了他

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【驚悚瞬間】北市休旅車「衝上人行道」　撞毀5機車！2路人驚險躲過

柯建銘大罷免賴清德吳崢民進黨

