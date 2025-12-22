柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對發動大罷免，民進黨團總召柯建銘昨指出，每周三都會跟總統兼任黨主席賴清德開會報告，賴清德都知道，開會大家也都贊成。對此，民進黨發言人吳崢今（22日）表示，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，節目於21日上午播出。陳水扁好奇詢問，當時發動大罷免前是否跟黨或黨團溝通過？柯建銘說，自己在立法院這麼久，絕對謹守分際，不會自作主張，是謀定而後動，每周三也都會跟總統兼任黨主席賴清德開會報告，賴清德都知道，開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。

▲民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

民進黨發言人吳崢今（22日）受訪回應，府院黨每周三有例行溝通會議，柯總召可能是指這個部分。府院黨平台溝通會議，各個單位針對自己業務與當前情勢彙整報告。

吳崢指出，溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，討論事情非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

吳崢也說，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。

吳崢認為，柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。