多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出中共試圖接觸我方在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，而國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人此時先後到中國廈門出席台商活動，時間敏感。國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）表示，現在是21世紀通訊軟體非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？「民進黨立委很多家人也在中國大賺錢啊！為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。傳出被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

吳宗憲表示，12月初有媒體也報導黨主席鄭麗文已經答應對岸提出的3項條件，包括擋下軍購等，國民黨有發律師函請他們撤下相關報導並道歉，但該媒體至今仍我行我素。媒體有媒體的新聞倫理，當國家用憲法保障媒體自由時，媒體為什麼會自甘變成政黨的打手，媒體應該報導事實而不是去製造假訊息，當綠媒當馬前卒放出虛假訊息之後，民進黨政治人物就開始跟上，所以這幾天吳思瑤、鍾佳濱、王義川等人輪番上車操作，還開記者會大做文章，這種天衣無縫、高效率的配合，都是套好招的劇本，也代表民進黨與特定媒體的關係非常密切。

吳宗憲認為，現在21世紀通訊軟體非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？如果今天像媒體所說，要接受某項指令，為什麼不坐在家裡直接看手機或視訊，還可以吹暖氣舒舒服服，所以說這套爛劇本連時代的背景都沒有，只是為了抹紅，把人民當白癡在洗腦！

吳宗憲說，台灣與大陸之間有非常多的貿易往來，除非完全禁止國人赴中經商，否則一方面鼓勵國人去賺大陸的錢，又放任台商像孤兒一樣在大陸，民進黨的官員不敢去探望他們，他們在大陸受了什麼委屈，或國內有什麼法案需要配合的修改，民進黨政府無能為力，完全不敢跟他們接觸，這時候由在野黨去了解台商的需求，回來找出能協助他們的方法，讓他們在大陸生根茁壯，把錢賺回來台灣。

吳宗憲諷刺，民進黨人一堆親友在大陸賺錢，那藍委去大陸關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴陸旅遊就會被活摘器官，「那我只想問，沈伯洋爸爸的器官還健在嗎？」

吳宗憲痛批，民進黨玩麥卡錫主義看到人就抹紅是共產黨，動輒用知情人士或消息人士莫名其妙寫了一篇文章出來，現在的政府是治國無能、抹紅全能，呼籲執政黨不要總是造謠抹黑，找綠媒側翼無底線的對在野黨進行政治上的獵巫或抹黑的操作，與其把心思放在這種三流的政治劇本裡面，消磨社會的信任，不如把心思放在如何福國利民，把重心放在民生經濟、國家治理甚至國防之上，這才是執政黨該做的事。