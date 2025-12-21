藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

立院藍白黨團對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團書記長羅智強預告，23日在程序委員會排案，最快26日院會可表決。民進黨政策會執行長吳思瑤今（21日）表示，民進黨向來不會在程委會阻擋任何議案列案，賴清德也已多次表態願在合法合憲前提下赴國會報告，在野卻捨正軌，硬搞無法過關的彈劾案進行政治報復。民進黨團幹事長鍾佳濱則酸，藍白不承認憲法法庭判決，卻要提出最終須送憲法法庭審理的彈劾案，根本是「彈劾心酸」在打假球。

對於藍白19日提出賴清德彈劾案，羅智強表示，預計下週二（23日）程序委員會排案，最快下禮拜五（26日）就可以表決，表決完通過成案，就可以開全院委員會，全院委員會就要送出彈劾的日程表、草案等，包括要開公聽會，請被彈劾人到院說明以及未來第二次表決什麼時候等，會一併提出。

根據《立法院職權行使法》規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。全院委員會審查後，提出院會以記名投票表決，如經全體立法委員三分之二以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（21日）向《ETtoday新聞雲》表示，藍白此舉乍聽之下很可笑，就算立法院真超過三分之二委員同意彈劾賴清德，成案後也要送到憲法法庭審理，但在藍白不承認憲法法庭「114年憲判字第1號判決」情況下，提出彈劾案是「彈劾心酸」嗎？

鍾佳濱批評，藍白一邊提案彈劾，一邊抗議憲法法庭，究竟是論述邏輯矛盾，還是打假球？藍白需要想辦法說服自己的支持者。至於會有什麼政治效應，也需看提案彈劾的事由為何，若無重大違法疑慮當然不會被彈劾，藍白當然也深知這一點，因此不斷煽動社會對司法的不信任，為司法貼上廉價的「政治介入」標籤，為彈劾失敗想退路。不過這樣的操作已經損及人民對司法的信任，這才是政治凌駕司法，實非民主政治之福。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤也向《ETtoday新聞雲》指出，在野黨立委要彈劾總統，就足以證明台灣並非「行政獨裁」的國家，因為他們還有《憲法》所賦予的憲政武器可以制衡總統；而彈劾案需要三分之二的高門檻，藍白對此心知肚明「絕對過不了關」，這是為了政治報復、為搞而搞的政治動作，作秀與虛張聲勢層面大於實質效果。

針對23日程序委員會的應對，吳思瑤明確表示，民進黨向來不會在程序委員會阻饒任何議案列案，「我們又不是藍白」；但如果藍白搞政治報復，在排入總統彈劾案同時，卻繼續阻擋國家所需的國防軍購預算和國安法案，將成為最好的對照組、照妖鏡。若真的排入院會，民進黨團就是照程序走，畢竟這也是中華民國憲政史上第一次要彈劾總統，對總統列席的形式與流程還需要後續朝野協商。

吳思瑤無奈地說，延會可不可以來審總預算？延會不是為了這些搞政治報復的議案，總預算審查期限已到，在野不審總預算，卻在搞這種社會對立與政治攻擊，只會「自曝其短」。

鍾佳濱也說，賴清德本月初已經針對國防預算明確回應，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到立法院爭取國會支持，如果國民黨不設前提要請總統報告，那麼形式與日期都能討論；如果國民黨已經預設就是要擋國防預算換鄭習會，那麼去報告便沒有任何意義，因此總統是否赴立院報告，端看藍白的態度與訴求。

「如果要讓總統去立法院，請在有意義的議題上讓總統去報告好嗎」，吳思瑤質疑，藍白為什麼硬要搞一個不會過的彈劾案，來逼總統到立法院聽在野黨「硬扣總統毀憲亂政」的政治攻擊話術？同樣是要總統到立法院，為何不讓總統到立法院針對軍購、國安預算等正面有意義的事情進行報告？這兩種方式都是要總統去，請問哪一個對國家社會有正面意義？社會大眾看得很清楚。

至於彈劾案若真的排入，賴清德會不會赴國會說明？吳思瑤表示，法律規範是「得」由立法院邀請，而不是「應」，但中華民國憲政史上從未啟動過總統彈劾程序，立法院會不會真的走到邀請，民進黨團真的不知道，後續仍需交由朝野協商決定。