　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

立院藍白黨團對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團書記長羅智強預告，23日在程序委員會排案，最快26日院會可表決。民進黨政策會執行長吳思瑤今（21日）表示，民進黨向來不會在程委會阻擋任何議案列案，賴清德也已多次表態願在合法合憲前提下赴國會報告，在野卻捨正軌，硬搞無法過關的彈劾案進行政治報復。民進黨團幹事長鍾佳濱則酸，藍白不承認憲法法庭判決，卻要提出最終須送憲法法庭審理的彈劾案，根本是「彈劾心酸」在打假球。

對於藍白19日提出賴清德彈劾案，羅智強表示，預計下週二（23日）程序委員會排案，最快下禮拜五（26日）就可以表決，表決完通過成案，就可以開全院委員會，全院委員會就要送出彈劾的日程表、草案等，包括要開公聽會，請被彈劾人到院說明以及未來第二次表決什麼時候等，會一併提出。

根據《立法院職權行使法》規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。全院委員會審查後，提出院會以記名投票表決，如經全體立法委員三分之二以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（21日）向《ETtoday新聞雲》表示，藍白此舉乍聽之下很可笑，就算立法院真超過三分之二委員同意彈劾賴清德，成案後也要送到憲法法庭審理，但在藍白不承認憲法法庭「114年憲判字第1號判決」情況下，提出彈劾案是「彈劾心酸」嗎？

鍾佳濱批評，藍白一邊提案彈劾，一邊抗議憲法法庭，究竟是論述邏輯矛盾，還是打假球？藍白需要想辦法說服自己的支持者。至於會有什麼政治效應，也需看提案彈劾的事由為何，若無重大違法疑慮當然不會被彈劾，藍白當然也深知這一點，因此不斷煽動社會對司法的不信任，為司法貼上廉價的「政治介入」標籤，為彈劾失敗想退路。不過這樣的操作已經損及人民對司法的信任，這才是政治凌駕司法，實非民主政治之福。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤也向《ETtoday新聞雲》指出，在野黨立委要彈劾總統，就足以證明台灣並非「行政獨裁」的國家，因為他們還有《憲法》所賦予的憲政武器可以制衡總統；而彈劾案需要三分之二的高門檻，藍白對此心知肚明「絕對過不了關」，這是為了政治報復、為搞而搞的政治動作，作秀與虛張聲勢層面大於實質效果。

針對23日程序委員會的應對，吳思瑤明確表示，民進黨向來不會在程序委員會阻饒任何議案列案，「我們又不是藍白」；但如果藍白搞政治報復，在排入總統彈劾案同時，卻繼續阻擋國家所需的國防軍購預算和國安法案，將成為最好的對照組、照妖鏡。若真的排入院會，民進黨團就是照程序走，畢竟這也是中華民國憲政史上第一次要彈劾總統，對總統列席的形式與流程還需要後續朝野協商。

吳思瑤無奈地說，延會可不可以來審總預算？延會不是為了這些搞政治報復的議案，總預算審查期限已到，在野不審總預算，卻在搞這種社會對立與政治攻擊，只會「自曝其短」。

鍾佳濱也說，賴清德本月初已經針對國防預算明確回應，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到立法院爭取國會支持，如果國民黨不設前提要請總統報告，那麼形式與日期都能討論；如果國民黨已經預設就是要擋國防預算換鄭習會，那麼去報告便沒有任何意義，因此總統是否赴立院報告，端看藍白的態度與訴求。

「如果要讓總統去立法院，請在有意義的議題上讓總統去報告好嗎」，吳思瑤質疑，藍白為什麼硬要搞一個不會過的彈劾案，來逼總統到立法院聽在野黨「硬扣總統毀憲亂政」的政治攻擊話術？同樣是要總統到立法院，為何不讓總統到立法院針對軍購、國安預算等正面有意義的事情進行報告？這兩種方式都是要總統去，請問哪一個對國家社會有正面意義？社會大眾看得很清楚。

至於彈劾案若真的排入，賴清德會不會赴國會說明？吳思瑤表示，法律規範是「得」由立法院邀請，而不是「應」，但中華民國憲政史上從未啟動過總統彈劾程序，立法院會不會真的走到邀請，民進黨團真的不知道，後續仍需交由朝野協商決定。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

康家瑋合體黃捷挺進西門町　衝選舉先大啖地方美食

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

為張文隨機殺人案罹難者默哀　黃國昌：盼彼此能用善良克服恐懼

張文案傷者找救命恩人！蔣萬安親致謝　台大醫師：相信社會溫暖

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

東契奇傷退、團隊外線急凍！詹姆斯神勇飆36分也難救湖人　

張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

康家瑋合體黃捷挺進西門町　衝選舉先大啖地方美食

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

為張文隨機殺人案罹難者默哀　黃國昌：盼彼此能用善良克服恐懼

張文案傷者找救命恩人！蔣萬安親致謝　台大醫師：相信社會溫暖

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

東契奇傷退、團隊外線急凍！詹姆斯神勇飆36分也難救湖人　

張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

獨／從鄭捷到李承翰殉職到張文恐攻　警仍憑勇氣熱情抓刀客？

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

北投第一座社宅！　步行5分到捷運站

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制　從水洗到厭氧處理都能品嘗

中山、北車砍人案！樂天女孩曝「當天才經過現場」　心痛發聲：想哭

2026春妝5大趨勢！「朦朧粉彩」溫柔卻有深度　丹寧成為彩妝新材質

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

【派員圍捕】張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」！　7警察荷槍追上樓

政治熱門新聞

余男勇擋張文身亡　蔣萬安：北捷將設紀念碑

網喊跨年北投砍人　蔣萬安：3則訊息皆境外IP

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

張文連續3小時犯案　簡舒培批：警都沒掌握？

傳海鯤號以最低安全標準海測「技協都不敢登船」　海軍：與事實不符

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

防慘案重演　北市研議發送「細胞簡訊」

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會發聲

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

更多熱門

相關新聞

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，但把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決，引發高度爭議。民眾黨主席黃國昌今（21日）表示，民眾黨全力支持、聲援國民黨團對5位綠色司法「獨夫」以《刑法》124條告發，因為他們為了執行總統賴清德的意志，演都不演了。黃國昌也批評，如果今天三讀通過的法律賴清德都可以說不算數，他很擔心下一次選舉的時候賴清德說，如果民進黨選輸了選舉就不算數，「我一點都不驚訝」。

賴清德出席後備憲兵活動　致詞完走下講台親自發送「小橘書」

賴清德出席後備憲兵活動　致詞完走下講台親自發送「小橘書」

曝26日提彈劾賴清德程序草案　黃國昌：各地舉辦完公聽會後再表決

曝26日提彈劾賴清德程序草案　黃國昌：各地舉辦完公聽會後再表決

日議員萩生田今訪台！將會賴清德

日議員萩生田今訪台！將會賴清德

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

關鍵字：

吳思瑤賴清德彈劾民進黨鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面