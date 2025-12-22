3大法官拒絕評議引綠營不滿　劉靜怡：又發動抹黑攻擊不同意見者

▲劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭19日宣告藍白力推的《憲法訴訟法》修正案違憲，但僅由5位大法官作成判決，另有3名大法官拒絕參與評議，後續更提出不同意見書，引起議論。近日卻傳出3名大法官此舉引起綠營不滿，蔡宗珍大法官更被質疑是關鍵角色。對此，先前遭綠營封殺的大法官被提名人劉靜怡21日表示，哈，果然又套用先前的老舊手法，開始抹黑攻擊持不同意見者了，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？

劉靜怡21日於臉書轉載一篇「上報」內幕報導，文中指出，憲法法庭19日重新復活，宣告藍白主導強修的《憲法訴訟法》修正案違憲，即日起失效，不過，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3女大法官，不僅未出席評議，還提出不同意見書痛批憲法法庭組成不合法，綠營內對3人怒火衝到最高點，其中，公法背景出身的蔡宗珍更被質疑是關鍵角色。

上報該篇報導更指出，知情者透露，當初前總統蔡英文擬提名蔡宗珍出任大法官時，就有人曾提出警告，直指蔡宗珍個性頗執拗，恐不適任大法官一職，只是最後未能奏效。

劉靜怡表示，哈，果然又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？

劉靜怡表示，雖然自己認識蔡大法官幾十年來彼此間也常有不同見解，但蔡大法官去年主筆國會改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？

▼蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）

