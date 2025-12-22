川普特使稱邁阿密會談具建設性　克宮打臉：對和平沒幫助

▲川普總統特使魏科夫（右）與總統女婿庫許納（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，在佛羅里達州舉行的美國、歐洲與烏克蘭官員會談具建設性，但俄羅斯方面指出，歐洲與烏克蘭對美國提出的終戰方案所做調整，無助於提升達成和平的可能性。

路透社報導，美國總統川普持續敦促烏克蘭與俄羅斯盡快達成協議，以終結這場已持續近4年的戰爭；不過莫斯科堅持保有其占領的烏克蘭領土，基輔方面則明確拒絕在領土問題上讓步。

美烏會談聚焦4大重點，調整20點方案

魏科夫日前先與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）會面，隨後於昨天與川普顧問庫許納（Jared Kushner）一同出席在佛州舉行的會談，與烏克蘭及歐洲官員交換意見，之後並與烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團進行單獨會晤。

魏科夫在社群媒體發文表示，相關會談「富有成效且具有建設性」，並指出討論重點在於「烏克蘭、美國與歐洲之間的共同戰略途徑」，但未透露他與俄羅斯方面會談的細節。

此次在邁阿密（Miami）舉行的協商，是美國、俄羅斯與烏克蘭針對美方起草的20點終戰方案進行的最新一輪磋商。魏科夫說明，美烏會談聚焦4大重點，包括20點方案的進一步調整、多邊安全保障架構、為烏克蘭設立的美國安全保障機制，以及促進烏克蘭經濟繁榮與重建的後續規劃，並特別強調「時程表」與「後續行動的排序」。

美國、烏克蘭及歐洲官員本周稍早曾指出，在安全保障議題上取得進展，但目前仍不清楚這些條件是否足以讓莫斯科接受。魏科夫表示，和平不僅是停止敵對行動，更必須為穩定的未來奠定基礎。

俄羅斯不放棄奪取烏克蘭領土，打臉魏科夫

6名熟悉相關情資的人士指出，在邁阿密會談前，美國情報仍顯示普丁尚未放棄奪取烏克蘭領土的企圖。

另一方面，普丁的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天在莫斯科表示，歐洲與烏克蘭針對美國終結戰爭提案所做的任何調整，都未能提升和平前景。他說，自己尚未看到具體書面版本，但可以肯定，這些建議「無助於提升文件品質，也無助於增進實現長期和平的可能性」。

克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）也在其Telegram頻道引述鄂夏柯夫的說法指出，德米崔耶夫在佛州會談後，將把美方自歐洲與烏克蘭方面取得的相關訊息帶回莫斯科。