肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現了

▲余家昶以肉身擋住傷害，網友湧入北車獻花致敬。（圖／翻攝自Threads)

記者許力方／綜合報導

27歲張文犯下北捷台北車站、中山商圈隨機傷人案，當時英勇上前攔阻的57歲余家昶，每天通勤從桃園來台北上班，工作並非保全，從事金融相關行業，以肉身擋下關鍵傷害，不幸遭一刀斃命。他的挺身而出受到全台灣關注，網路上多人發起號召「真正該被記住的名字」是余家昶，他的老友今（21日）也現身案發地致敬。

余家昶家住桃園，平日桃園台北通勤，案發當天下班後，他如往常搭乘捷運通勤，自大安站抵達台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，未料途中遇上正在犯案的兇嫌，眾人逃跑的瞬間，唯獨他挺身而出，以肉身阻擋張文，慘遭一刀貫穿左側肺葉直達左心房斃命，檢警相驗時感嘆其行徑屬於典型的「見義勇為」。

余家昶的身分一度被傳是從事保全工作，但他的朋友出面澄清，稱余家昶退伍後進入金融業，是一名資深理財專家操盤手，據悉是在台北101附近的金融業上班，覺得余家昶的犧牲值得進入忠烈祠。案發後一天，北捷M7出口附近湧入大量獻花、卡片來致敬這位台灣英雄，寫下「勇士當為義鬥爭」，感謝如果不是他的見義勇為，恐怕會造成張文後續更大規模的傷亡。

不只如此，余家昶的30年好友林先生今天也現身北捷，向逝者敬禮。他接受《民視》訪問時悲痛地落淚，過去和余家昶一起當兵服役相識，感情延續至今，余家昶是個充滿正義感且學識淵博，當年鄭捷事件時，兩人曾私下聊過，余曾說遇到類似事件一定會挺身阻止，「10幾年前講的話，你今天實現了…」，「你的勇敢我們都記在心裡面」。