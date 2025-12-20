張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

▲張文高中時期品學兼優，9年後竟犯下4死11傷重案。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、沈繼昌／桃園報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，釀3死11傷慘劇後畏罪輕生，震驚社會。據了解，張文畢業於桃園市楊梅區永平高中，高中時期就讀餐飲科，學業成績平均在85分以上，且熱心公益、表現良好，擔任幹部時更曾獲近30次嘉獎或小功，算是品學兼優，不料畢業9年後，竟做出天理不容的惡事。

據查，張文（27歲）2013年就讀永平高中餐飲科，學業平均85分以上，擔任幹部獲得25次嘉獎、4次小功，無曠課紀錄。張文2016年從該校畢業，當時校方給的評語是，「就學期間表現良好，熱心公益，平日與同學和睦相處，沒有不良事蹟」。

張文的高中郭姓同學則受訪表示，張文在校表現相當孤僻，鮮少與同學來往，在學校僅與1名同學有相當的交情，課餘時間也比較少跟同學一同出遊，在校成績也沒有特別凸出，但是平時還蠻熱心助人，有同學需要幫忙會第一時間跳出來。

郭姓同學也說，張文在同學心中是乖巧的小孩，很意外變成這樣，張在高中就是很乖的小孩，但是不知道這幾年的變化如此之大，甚至變成冷血殺人犯。

本起慘案發生在昨日下午，警方調查，張文因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月17日投宿在南京西路的旅館，19日先在北市中山區長安東路一段2處及林森北路一處地方縱火，傍晚時再前往租屋處縱火，傍晚攜刀具、煙霧彈及汽油彈前往北車。

張文在北車造成1名余姓男子死亡之後，又折返回到商旅，拿著汽油彈直接下樓，跑到南京西路大街上擲煙霧彈，並且持刀闖進南西誠品裡面隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治，最後張文在警方圍捕下墜樓輕生。