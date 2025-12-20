　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文高中時期品學兼優，9年後竟犯下4死11傷重案。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、沈繼昌／桃園報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，釀3死11傷慘劇後畏罪輕生，震驚社會。據了解，張文畢業於桃園市楊梅區永平高中，高中時期就讀餐飲科，學業成績平均在85分以上，且熱心公益、表現良好，擔任幹部時更曾獲近30次嘉獎或小功，算是品學兼優，不料畢業9年後，竟做出天理不容的惡事。

據查，張文（27歲）2013年就讀永平高中餐飲科，學業平均85分以上，擔任幹部獲得25次嘉獎、4次小功，無曠課紀錄。張文2016年從該校畢業，當時校方給的評語是，「就學期間表現良好，熱心公益，平日與同學和睦相處，沒有不良事蹟」。

張文的高中郭姓同學則受訪表示，張文在校表現相當孤僻，鮮少與同學來往，在學校僅與1名同學有相當的交情，課餘時間也比較少跟同學一同出遊，在校成績也沒有特別凸出，但是平時還蠻熱心助人，有同學需要幫忙會第一時間跳出來。

郭姓同學也說，張文在同學心中是乖巧的小孩，很意外變成這樣，張在高中就是很乖的小孩，但是不知道這幾年的變化如此之大，甚至變成冷血殺人犯。

本起慘案發生在昨日下午，警方調查，張文因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月17日投宿在南京西路的旅館，19日先在北市中山區長安東路一段2處及林森北路一處地方縱火，傍晚時再前往租屋處縱火，傍晚攜刀具、煙霧彈及汽油彈前往北車。

張文在北車造成1名余姓男子死亡之後，又折返回到商旅，拿著汽油彈直接下樓，跑到南京西路大街上擲煙霧彈，並且持刀闖進南西誠品裡面隨機傷人，又導致蕭、王兩位民眾傷重不治，最後張文在警方圍捕下墜樓輕生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！
北車中山爆恐攻！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

台中母帶3歲童走車道！害她被物流車撞死　肇事司機賠280萬換緩刑

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器遷移更換最高補助1萬2

快訊／彰化伸港聖誕夜「送肉粽」　路祭祈福時間路線曝光

花蓮水泥車過彎翻車！水泥流滿路面驚險畫面曝　駕駛雙腳遭夾

北捷恐攻！縱火、丟煙霧彈、冷血砍人　張文殘忍奪命時間軸曝

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

台中母帶3歲童走車道！害她被物流車撞死　肇事司機賠280萬換緩刑

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器遷移更換最高補助1萬2

快訊／彰化伸港聖誕夜「送肉粽」　路祭祈福時間路線曝光

花蓮水泥車過彎翻車！水泥流滿路面驚險畫面曝　駕駛雙腳遭夾

北捷恐攻！縱火、丟煙霧彈、冷血砍人　張文殘忍奪命時間軸曝

大谷翔平最貴球員卡誕生！一張卡拍出9500萬台幣寫紀錄

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

臨時為香港大火改演出！MAMA沒照流程走　GD後台怒飆髒話：這是污點

不給Karina牽手的男子！ 有女神陪玩還玩到哭XD

社會熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

台北車站、捷運中山站19日晚間才遭惡徒張文發動隨機恐怖襲擊，造成4死11傷慘劇，未料今(20日)捷運三民高中一號出口外突有一名邱姓男子(35歲)高喊「我有槍」，隨後拔腿往二號出口方向移動。考量北捷才剛爆發恐攻事件，警方立即上前實施盤查，並當場將邱嫌逮捕，全案依法偵辦中。

奈良美智報平安「事發時在中山站附近」！

奈良美智報平安「事發時在中山站附近」！

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

關鍵字：

高中張文通緝犯北車縱火傷亡

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面