換腎5周亡！美國男染狂犬病與捐贈者救貓有關　醫稱罕見

美國密西根州一名男子接受腎臟移植手術後，短短5周因感染狂犬病過世。經追查發現，源頭來自器官捐贈者，因為這名捐贈者生前為了救下小貓，遭臭鼬抓傷小腿，過沒幾天在家中昏迷搶救無效宣布腦死，捐出器官。已知有另外3人接受捐贈者的角膜移植，目前並未出現症狀，醫師也稱，這是相當罕見的事件。

男病患換腎5周 死於狂犬病

衛報報導，根據CDC報告，密西根這名患者2024年12月在俄亥俄州醫療機構接受腎臟移植手術，但才隔了短短5周時間，他就開始出現顫抖、下肢無力、意識混亂及尿失禁症狀，隨即住院接受治療後死亡。死後檢驗確認感染狂犬病，由於患者家屬表示未曾接觸動物，醫師才回頭調查捐贈者病史。

捐贈者被臭鼬抓傷 腦死器捐

調查顯示，該名愛達荷州捐贈者為了保護小貓曾與臭鼬搏鬥，雖然成功打暈臭鼬，但小腿也被抓傷出血。大約5周後，捐贈者開始出現意識混亂、吞嚥困難、行走不穩、幻覺、頸部僵硬等症狀，後來被發現昏迷家中，儘管緊急送醫，但始終未恢復意識，數日後宣告腦死、撤除維生設備，隨後進行器官捐贈。

根據報告，捐贈者捐出多個器官，包括左腎。

可能存在三階段傳播鏈 始於蝙蝠

在懷疑腎臟移植受贈者感染狂犬病後，當局追溯檢驗捐贈者的實驗室樣本，結果顯示狂犬病檢測為陰性。但直接從他腎臟取得的活體組織切片樣本檢測到與銀毛蝙蝠狂犬病一致的病毒株，換句話說，捐贈者實際上死於狂犬病。

調查推測可能存在「三階段傳播鏈」，也就是蝙蝠把病毒傳染給臭鼬，接著臭鼬傳給捐贈者，最後經器官移植傳給受贈者。CDC指出，這是美國自1978年以來第4起移植傳染狂犬病的案例。

另外當局也發現，還有另外3人接受同一捐贈者的角膜移植，立即介入，把移植組織取出並進行後續處置。已知3人並未出現任何症狀。

辛辛那提兒童醫院醫學中心的醫師丹齊格-伊薩科夫（Lara Danziger-Isakov）受訪時形容，這是一起相當罕見的事件。