國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

換腎5周亡！美國男染狂犬病與捐贈者救貓有關　醫稱罕見

▲▼ 臭鼬。（圖／VCG）

▲男子接受器捐後死於狂犬病，事件源頭來自捐贈者，因為捐贈者生前遭臭鼬抓傷。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名男子接受腎臟移植手術後，短短5周因感染狂犬病過世。經追查發現，源頭來自器官捐贈者，因為這名捐贈者生前為了救下小貓，遭臭鼬抓傷小腿，過沒幾天在家中昏迷搶救無效宣布腦死，捐出器官。已知有另外3人接受捐贈者的角膜移植，目前並未出現症狀，醫師也稱，這是相當罕見的事件。

男病患換腎5周　死於狂犬病

衛報報導，根據CDC報告，密西根這名患者2024年12月在俄亥俄州醫療機構接受腎臟移植手術，但才隔了短短5周時間，他就開始出現顫抖、下肢無力、意識混亂及尿失禁症狀，隨即住院接受治療後死亡。死後檢驗確認感染狂犬病，由於患者家屬表示未曾接觸動物，醫師才回頭調查捐贈者病史。

捐贈者被臭鼬抓傷　腦死器捐

調查顯示，該名愛達荷州捐贈者為了保護小貓曾與臭鼬搏鬥，雖然成功打暈臭鼬，但小腿也被抓傷出血。大約5周後，捐贈者開始出現意識混亂、吞嚥困難、行走不穩、幻覺、頸部僵硬等症狀，後來被發現昏迷家中，儘管緊急送醫，但始終未恢復意識，數日後宣告腦死、撤除維生設備，隨後進行器官捐贈。

根據報告，捐贈者捐出多個器官，包括左腎。

可能存在三階段傳播鏈　始於蝙蝠

在懷疑腎臟移植受贈者感染狂犬病後，當局追溯檢驗捐贈者的實驗室樣本，結果顯示狂犬病檢測為陰性。但直接從他腎臟取得的活體組織切片樣本檢測到與銀毛蝙蝠狂犬病一致的病毒株，換句話說，捐贈者實際上死於狂犬病。

調查推測可能存在「三階段傳播鏈」，也就是蝙蝠把病毒傳染給臭鼬，接著臭鼬傳給捐贈者，最後經器官移植傳給受贈者。CDC指出，這是美國自1978年以來第4起移植傳染狂犬病的案例。

另外當局也發現，還有另外3人接受同一捐贈者的角膜移植，立即介入，把移植組織取出並進行後續處置。已知3人並未出現任何症狀。

辛辛那提兒童醫院醫學中心的醫師丹齊格-伊薩科夫（Lara Danziger-Isakov）受訪時形容，這是一起相當罕見的事件。

12/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美情報示警　普丁想吞掉整個烏克蘭

美情報示警　普丁想吞掉整個烏克蘭

美國總統川普及其團隊正積極推動俄烏停火，但美國情報報告卻顯示，俄羅斯總統普丁仍企圖奪取烏克蘭全境,甚至收復昔日屬於前蘇聯帝國的一部分歐洲領土。

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

關鍵字：

狂犬病器官移植臭鼬腎臟北美要聞

讀者迴響

