國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁野心不止烏東！美情報示警「想吞掉全烏克蘭」收復蘇聯領土

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普及其團隊正積極推動俄烏停火，但美國情報報告卻顯示，俄羅斯總統普丁仍企圖奪取烏克蘭全境，甚至收復昔日屬於前蘇聯帝國的一部分歐洲領土。

路透報導，根據6名熟悉美國情報的消息人士的說法，最新的情報報告是在9月下旬發布，但這些報告與川普本人與談判代表所描繪的景象截然不同，也和普丁否認其對歐洲構成威脅的說法相矛盾。

美國眾議院情報委員會民主黨議員奎格利（Mike Quigley）表示，「情報一直顯示普丁想要更多，歐洲人對此深信不疑。波蘭人絕對相信這一點，波羅的海國家認為它們是首要目標。」

目前俄羅斯控制烏克蘭約20%的領土，包括頓巴斯工業心臟地帶的盧甘斯克和頓內茨克大多數地區，以及札波羅熱、赫爾松部分地區和克里米亞半島。普丁聲稱這些地區都屬於俄羅斯，知情人士指出，川普正施壓基輔從其控制的頓內茨克小部分地區撤軍，作為擬議和平協議的一部分，但烏克蘭總統澤倫斯基和大多數烏克蘭人都拒絕這項要求。

川普的談判代表女婿庫許納（Jared Kushner）和特使魏科夫（Steve Witkoff）數周以來一直與烏克蘭、俄羅斯和歐洲官員針對20點和平計畫進行磋商，儘管美方官員稱談判已取得進展，但在領土問題方面仍存在重大分歧。

普丁19日在記者會上仍未做出任何妥協讓步，宣稱俄軍今年已推進6000平方公里，「必須滿足俄方條件」才談得下去。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日坦言，並不清楚普丁究竟是想達成協議，還是想吞併整個國家，「我們知道俄羅斯最初開戰那時的目標是什麼，他們至今尚未達成」。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

